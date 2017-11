Δείτε το γκρουπ να παίζει το «For Those About To Rock (We Salute You)» στην τελευταία συναυλία της παγκόσμιας περιοδείας τους το 2010.

Τον Οκτώβριο του 2008, οι AC/DC ξεκίνησαν με μια παγκόσμια περιοδεία που κράτησε περίπου δύο χρόνια, φέρνοντας στα ταμεία 441 εκατομμύρια δολάρια σε 168 παραστάσεις. Είναι η τέταρτη περιοδεία με τα περισσότερα κέρδη στην ιστορία, πίσω από το The Wall, του Roger Waters, το A Bigger Bang των Rolling Stones και το 360 των U2. Συνολικά, ένα τεράστιο πλήθος σχεδόν πέντε εκατομμυρίων φαν παρακολούθησαν το show.

Οι AC/DC προωθούσαν το νέο τους album Black Ice, αλλά σε πολλά από τα show έπαιζαν μόνο τέσσερα κομμάτια από το δίσκο. Τα υπόλοιπα ήταν αφιερωμένα σε κλασικά όπως τα Back in Black, Thunderstruck, T.N.T. και The Jack.

Κανείς δεν το ήξερε τότε, αλλά αυτή ήταν η τελευταία περιοδεία για το συγκρότημα του Back In Black. Πριν ξεκινήσει η περιοδεία, ο Malcom Young είχε ήδη άνοια σε πρώτο στάδιο. «Ήταν ακόμα σε θέση να αποφασίσει τι ήθελε να κάνει», ανέφερε πρόσφατα ο Angus στο Rolling Stone. «Του είπα, «Θέλεις να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε;» Και απάντησε: «Ναι, διάολε». Ο κιθαρίστας έπρεπε να μάθει να παίζει από την αρχή πολλές από τις παρτιτούρες που είχε γράψει για την μπάντα. «Ήταν πολύ παράξενο γι ‘αυτόν», είπε ο Angus, «αλλά ήταν πάντα ένας τύπος σίγουρος για τον εαυτού του και κάναμε τα πάντα να λειτουργήσουν».

Όλα αυτά τα είχανε κρατήσει κρυφά από τους φαν και η περιοδεία ήταν ένας απόλυτος θρίαμβο. Παραδοσιακά, κάθε συναυλία έκλεινε με το «For Those About to Rock (We Salute You)», με κανόνια που πυροβολούσαν κατά τη διάρκεια του τραγουδιού. Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στις 28 Ιουνίου 2010 με μια μεγάλη εμφάνιση στο γήπεδο της Μπιλμπάο της Ισπανίας. Πιο κάτω θα βρείτε ένα βίντεο με το «For Those About to Rock (We Salute You)» από το κοινό του Μπιλμπάο.

Όταν οι AC/DC συνέχισαν το επόμενο έτος, ο Malcom αντικαταστάθηκε από τον ανιψιό του και κανείς δεν ήξερε ποιος θα ήταν στα ντραμς. Θα ήταν ο Phil Rudd, αλλά τα συνεχιζόμενα νομικά και προσωπικά του προβλήματα ήταν ανυπέρβλητα και το γκρουπ ήθελε να τον αντικαταστήσει.