Το «Take On Me» των A-ha στο κλαμπ του 1 δισεκατομμυρίου προβολών

Το κλασικό βίντεο ενός από τα πιο γνωστά τραγούδια της δεκαετίας του 1980 που κολλάνε στο μυαλό, μόλις κατέκτησε ένα σημαντικό ορόσημο. Το «Take On Me» του νορβηγικού συγκροτήματος A-ha ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.

Το μουσικό βίντεο της επιτυχίας του 1984 είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στο πρόγραμμα του MTV.

Το «Take On Me» παρουσιάζει την μπάντα των A-ha σε μία αλληλουχία live action πλάνων και σκίτσων με μολύβι, μία μέθοδος που λέγεται rotoscoping. Για τη δημιουργία του βίντεο, διάρκειας τεσσάρων λεπτών, χρειάστηκαν περίπου 16 εβδομάδες.

Έχουν υπάρξει πολυάριθμες παρωδίες και αφιερώματα με την πάροδο των χρόνων, με τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Family Guy», το συγκρότημα Weezer και άλλους να έχουν δημιουργήσει τις δικές τους εκδοχές.

Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις και με δύο διαφορετικά βίντεο. Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 1984, ενώ η δεύτερη συμπεριλήφθηκε το 1985 στο άλμπουμ «Hunting High And Low» των A-ha. Το βίντεο για τη δεύτερη έκδοση του τραγουδιού σκηνοθέτησε ο Steve Barron.

Όταν κυκλοφόρησε ξανά το 1985 το «Take On Me» είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση, καθώς έφτασε στο Νο. 1 σε 36 χώρες, ενώ στα MTV Video Music Awards του 1986 είχε κερδίσει έξι βραβεία.

«Δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει αυτό χωρίς εσάς, τους οπαδούς μας», έγραψαν οι A-ha στα για το νέο επίτευγμα του «Take On Me».

Στα τέλη του 2019 το music video του «Take On Me» αναβαθμίστηκε σε μορφή 4K, έπειτα από ειδική επεξεργασία που έγινε ώστε το βίντεο να μετατραπεί σε ταινία.

Το συγκρότημα των A-ha μοιράστηκε με τους θαυμαστές του ένα μικρό βίντεο στο οποίο φαίνεται πώς η μετατροπή σε 4K έκανε το βίντεο πιο ζωντανό.

‘Take On Me’ is now available to watch in 4K resolution on @YouTubeMusic. ✨

Take a look at the remastered version and spot the differences 👓: https://t.co/b14afnVTTt#takeonme @aha_takeonme pic.twitter.com/FZ14T3HsxX

— a-ha (@aha_com) January 10, 2020