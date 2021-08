Το συγκινητικό «αντίο» των Rolling Stones στον Charlie Watts

Ένα αφιέρωμα στη ζωή του Charlie Watts.

Οι Rolling Stones αποχαιρετούν τον Charlie Watts με ένα συγκινητικό βίντεο.

Μετά τον αδόκητο θάνατο του ντράμερ σε ηλικία 80 ετών, την Τρίτη 24 Αυγούστου, το συγκρότημά του τιμά τη μνήμη του με ένα βίντεο με στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του.

Το αφιέρωμα διάρκειας δύο λεπτών που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς των Rolling Stones στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ως μουσική επένδυση το τραγούδι «If You Can’t Rock Me» του 1974 και περιέχει μια σειρά από βίντεο και φωτογραφίες από τη θητεία του Charlie Watts στο συγκρότημα.

Το «If You Can’t Rock Me» περιλαμβάνει τον εύστοχο στίχο: «Η μπάντα είναι στη σκηνή και είναι μια από εκείνες τις νύχτες, ω ναι / Ο ντράμερ νομίζει ότι είναι δυναμίτης, ω ναι».

Σε ένα απόσπασμα ο Charlie Watts μιλάει για την εποχή που εντάχθηκε για πρώτη φορά στο συγκρότημα και αποκαλύπτει ότι περίμενε πως οι Rolling Stones θα άντεχαν μόνο ένα χρόνο.

«Όταν οι Stones μου ζήτησαν να γίνω µέλος τους, µου μίλησαν µε όρους συγκροτήματος, µε όρους δέσμευσης, µε άλλα λόγια. Οπότε σκέφτηκα: “Αυτό θα συνεχιστεί ένα χρόνο και την επόμενη χρονιά θα διαλυθεί”», λέει ο ντράμερ.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ο Mick Jagger πειράζει τον Charlie Watts σε μια συνέντευξη τύπου. «Αν έχετε ερωτήσεις, ο Charlie θα σας απαντήσει», ενώ ο Ron Wood συμπληρώνει: «Να ‘τος, ο υπέροχος ταχυδακτυλουργός!», με τον Watts να γελάει μαζί με το κοινό.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με μια φωτογραφία των ντραμς του Charlie Watts που έχουν κρεμασμένη πάνω τους μια πινακίδα με την ένδειξη «κλειστό».

Τη συγκινητική φωτογραφία δημοσίευσε πρώτος στα κοινωνικά δίκτυα ο κιθαρίστας των Rolling Stones, Keith Richards, ως φόρο τιμής στον συνεργάτη του.

Τα αίτια του θανάτου του Charlie Watts, ο οποίος εξέπνευσε σε νοσοκομείο του Λονδίνου, δεν έχουν γίνει γνωστά.

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν επίσης ότι, παρά τον θάνατο του Watts, η περιοδεία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθεί κανονικά αυτό το φθινόπωρο.