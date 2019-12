Το πολυαναμενόμενο soundtrack της ταινίας «Cats» κυκλοφορεί γεμάτο μαγικές ερμηνείες

Κλασικά τραγούδια που άφησαν το σημάδι τους ζωντανεύουν μέσα από τις μοναδικές ερμηνείες αγαπημένων καλλιτεχνών.

Το soundtrack της ταινίας «Cats» προσφέρει μαγικές ερμηνείες σε εκπληκτικά τραγούδια του Andrew Lloyd Webber που έχουν αγαπηθεί.

Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Cats: Highlights From The Motion Picture Soundtrack» κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music την ίδια ημέρα με την πρεμιέρα της ομώνυμης ταινίας στους αμερικανικούς κινηματογράφους.

Τη σκηνοθεσία του «Cats» υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ κινηματογραφιστής Tom Hooper («Les Misérables», «Ο Λόγος του Βασιλιά»).

Στην ταινία της Universal Pictures πρωταγωνιστούν με αλφαβητική σειρά James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson, ενώ πρώτη εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη κάνει η Francesca Hayward, πρίμα μπαλαρίνα του Βασιλικού Μπαλέτου της Αγγλίας.

Το άλμπουμ «Cats: Highlights From The Motion Picture Soundtrack» περιλαμβάνει τα εμβληματικά τραγούδια και τις μοναδικές συνθέσεις του Andrew Lloyd Webber για το έργο.

Μεταξύ αυτών το κλασικό «Memory» σε εκτέλεση από την Jennifer Hudson, καθώς μία συνεργασία του Lloyd Webber με την pop star Taylor Swift σε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Beautiful Ghosts», το οποίο είναι υποψήφιο προς βράβευση στις επερχόμενες Χρυσές Σφαίρες.

Στο soundtrack συμπεριλαμβάνονται επίσης το «Jellicle Songs for Jellicle Cats» που ερμηνεύει το καστ του φιλμ, το «The Rum Tum Tugger» με τη φωνή του Jason Derulo και το «Macavity» σε ένα ντουέτο μεταξύ Taylor Swift και Idris Elba.

Τέσσερις δεκαετίας επιτυχίας

Το μιούζικαλ «Cats» αποτελεί μία από τις μακροβιότερες παραστάσεις στην ιστορία του West End και του Broadway.

Το έργο έκανε ντεμπούτο στο New London Theatre το 1981, στα οποίο παρέμεινε για 21 χρόνια, κερδίζοντας το βραβείο για το Καλύτερο Μιούζικαλ στα Olivier Awards και στα Evening Standard Awards.

Το 1983 η παραγωγή του «Cats» που ανέβηκε στο Broadway (και διήρκεσε 23 χρόνια) απέσπασε επτά Tony Awards, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Καλύτερο Μιούζικαλ.

Από την πρεμιέρα του στο Λονδίνο το 1981 μέχρι σήμερα, το μιούζικαλ «Cats» έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες και σε 19 διαφορετικές γλώσσες, έχοντας προσελκύσει συνολικά πάνω από 81 εκατομμύρια θεατές.

Αναμφίβολα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μιούζικαλ όλων των εποχών.

Η ταινία «Cats» αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Ιανουαρίου 2020, με τη διανομή της Tulip.

Το tracklist του soundtrack

1. Overture

2. Jellicle Songs for Jellicle Cats – Cast of the Motion Picture CATS

3. The Old Gumbie Cat – Rebel Wilson feat. Robbie Fairchild

4. The Rum Tum Tugger – Jason Derulo

5. Bustopher Jones: The Cat About Town – James Corden feat. Jason Derulo, Cory English & Idris Elba

6. Mungojerrie and Rumpleteazer – Danny Collins, Naoimh Morgan & Francesca Hayward

7. Old Deuteronomy – Robbie Fairchild feat. Judi Dench

8. Beautiful Ghosts (Victoria’s Song) – Francesca Hayward

9. Magical Gus

10. Gus: The Theatre Cat – Ian McKellen

11. Skimbleshanks: The Railway Cat – Steven McRae feat. Robbie Fairchild

12. Macavity – Taylor Swift feat. Idris Elba

13. Mr. Mistoffelees – Laurie Davidson feat. Robbie Fairchild, Judi Dench & Francesca Hayward

14. Memory – Jennifer Hudson feat. Francesca Hayward

15. The Addressing of Cats – Judi Dench

16. Beautiful Ghosts – Taylor Swift