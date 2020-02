Το Σεπτέμβριο τα νέα τραγούδια των ABBA

Με συγκρατημένη αισιοδοξία εμφανίστηκε ο Benny Andersson για τη μεγάλη δισκογραφική επάνοδο των ABBA.

Ο Benny Andersson των ABBA αποκαλύπτει ότι το θρυλικό συγκρότημα ευελπιστεί να κυκλοφορήσει καινούργια τραγούδια μέσα στη φετινή χρονιά.

Ο Σουηδός μουσικός ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την πολυαναμενόμενη επανασύνδεση των ABBA, η οποία έχει ανακοινωθεί εδώ και πολύ καιρό, από την άνοιξη του 2018.

«Έρχονται», απάντησε για τα νέα τραγούδια της ασύγκριτης τετράδας. «Έρχονται φέτος. Υποθέτω μετά το καλοκαίρι. Όμως μπορώ μόνο να υποθέσω, επειδή δεν είμαι αρκετά σίγουρος, όμως θα το σκεφτόμουν», πρόσθεσε.

Ο Benny Andersson ρωτήθηκε στη συνέχεια αν μπορεί να υποσχεθεί ότι τα νέα τραγούδια των ABBA θα κυκλοφορήσουν κατά μήκος του 2020.

«Μόνο ένας δεν θα έπρεπε να υπόσχεται τίποτα, όμως έπρεπε να αποφασίσω μόνος μου, θα έλεγα το Σεπτέμβριο», απάντησε.

«Δεν μπορώ να πάρω μόνος μου αυτήν την απόφαση. Όμως εκεί στοχεύουμε», τόνισε.

Η ABBA ανακοίνωσαν τον Απρίλιο του 2018 ότι θα επέστρεφαν στο στούντιο μετά από 35 ολόκληρα χρόνια, προκειμένου να ηχογραφήσουν ολοκαίνουργιο υλικό.

Ο Björn Ulvaeus είχε δηλώσει σε εφημερίδα της Δανίας ότι τα νέα τραγούδια των ABBA θα κυκλοφορούσαν το φθινόπωρο του 2018, ενώ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την κυκλοφορία ολοκληρωμένου άλμπουμ από το γκρουπ.

Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε τους τίτλους μόνο δύο τραγουδιών: Το «I Still Have Faith In You» που επρόκειτο να συμπεριληφθεί σε αφιέρωμα για το συγκρότημα που θα προέβαλε το BBC και το «Don’t Shut Me Down».