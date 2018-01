Αυτά είναι τα EDM Albums που θα χορεύουμε το 2018 σύμφωνα με το Reddit

Με ένα post στο subreddit r/EDM, ο χρήστης Kennett-Ny καλύπτει όλα EDM albums που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στο υπόλοιπο του 2018. Ξεκινώντας από τα επιβεβαιωμένα άλμπουμ με ημερομηνία κυκλοφορίας, η λίστα καλύπτει επιβεβαιωμένα άλμπουμ με τίτλους, επιβεβαιωμένα έργα και δίσκους που φημολογούνται.

Πρώτα στον κατάλογο με τα 2018 EDM άλμπουμ είναι μερικά που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, από Endymion, Kayzo, Lane 8 και Above & Beyond. Σε αυτά που σίγουρα πρέπει να περιμένουμε είναι τα άλμπουμ των Keys N Krates, LAXX, Galactic Marvl και Don Diablo που όλα κυκλοφορούν αυτή την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου. Στις 9 Φεβρουαρίου ο 3LAU κυκλοφορεί το Ultraviolet και ο Felix Jaehn το I στις 16 του μήνα.

Οι καλλιτέχνες με επιβεβαιωμένα άλμπουμ αλλά χωρίς ημερομηνία κυκλοφορίας είναι:

Mitis – Frequency

Vazard – Chapters Of The Mind

Terravita – Bassline

Frontliner – Neon

MKN – 100% Reverse Bass

RL Grime – Nova

Rebelion – Empire

Major Lazer – Music Is The Weapon

F.O.O.L – 2092

Koven – Retrospective

What So Not – All Things Beautiful

Alison Wonderland – Awake

ilan Bluestone – Scars (Early 2018)

Άλλα άλμπουμ επιβεβαιωμένα για το 2018 EDM αναμένονται από:

Jauz (Early 2018)

The Prodigy (Early 2018)

Headhunterz

Koan Sound

Mr Fijiwiji

Matoma

Feed Me

Madeon

Dillon Francis

Said The Sky

Brillz

Getter

Knife Party (EP)

Jon Hopkins

Party Favour

Ghastly

Bombs Away

Zedd

Eric Pryda

Pendulum

Husman

Tritional

CHVRCHES

KSHMR

Yellow Claw

Deadmau5

Bioweapon

B-Freqz

San Holo

Code Black

Frequencerz

Sledgehammers

Phuture Noize

MYST

MC Nolz

The Pitcher

Aggressive Act

Φημολογούμενα EDM Άλμπουμ 2018

Audiofreq

B-Frontliner

Crystal Mad

Degos & Re-Done

Noisecontrollers

Prefix & Density Titan

Audien

Avicii

GAIA

Rufus

ZHU

Third Party

Όπως βλέπετε υπάρχουν πολλά καλούδια εκεί, αλλά η αναμονή της κυκλοφορίας όλο αυτού του υλικού είναι κάτι που μας σκοτώνει.