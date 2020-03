Το Primavera Sound 2020 μεταφέρεται τον Αύγουστο

«Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να συμβάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην επιβίωση της live μουσικής», λένε οι διοργανωτές. Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά το line up ακόμα έχει επιβεβαιωθεί.



Το Primavera Sound 2020 μεταφέρεται το καλοκαίρι. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τις νέες επίσημες ημερομηνίες της 20ης έκδοσης του φεστιβάλ, που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου του 2020. Το δελτίο τύπου επιβεβαιώνει επίσης την εγκυρότητα όλων των εισιτηρίων, αλλά όχι την ήδη ανακοινωμένο line up , to οποίo περιλάμβανε μεταξύ άλλων τους Massive Attack, The Strokes, Iggy Pop, Lana Del Rey, Beck και Pavement.

«Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν μόνο μία φορά σε μια ζωή. Η υγειονομική κρίση του Covid-19 είναι, δυστυχώς, μία από αυτές. Αλλά δεν θα είναι η μόνη.Το πνεύμα της αλληλεγγύης και της συλλογικής αντίδρασης της κοινωνίας ενόψει αυτής της έκτακτης ανάγκης θα διαρκέσει πολύ και θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες», γράφει η ανακοίνωση.

«Σε στενή συνεργασία με την Generalitat de Catalunya, με το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης και με το δημοτικό συμβούλιο της Sant Adrià de Besòs, αναγκαζόμαστε να αναβάλουμε την επόμενη έκδοση του Primavera Sound για λόγους ανωτέρας βίας που είναι γνωστοί σε όλους. Η προτεραιότητά μας ήταν πάντοτε να διασφαλίζουμε την ασφάλεια του κοινού μας, των καλλιτεχνών και όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν στο φεστιβάλ».

«Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να συνεισφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην επιβίωση της live μουσικής, ένας τομέας που θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επιστροφή στην κανονικότητα μετά από αυτή την άνευ προηγουμένου κατάσταση, μια κατάσταση που ποτέ δεν αντιμετώπισε ο κόσμος του πολιτισμού και όσοι εργάζονται σε αυτόν: οι καλλιτέχνες και οι ομάδες τους, οι οργανισμοί, οι φορείς προώθησης, οι χώροι, τα φεστιβάλ, οι τεχνικοί σκηνής, οι ομάδες παραγωγής, το προσωπικό των μπαρ, οι καθαριστές και οι εργαζόμενοι στον τομέα της ασφάλειας, και γενικά οι χιλιάδες άνθρωποι που ασχολούνται με τον τομέα. Τους ευχαριστούμε για την επιμονή τους και τη συμβολή τους».

«Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μαζί. Θα το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Και θα γιορτάσουμε τα 20α γενέθλιά μας όλοι μαζί. Ανυπομονούμε να σας δούμε στο Parc del Fòrum της Βαρκελώνης στα τέλη Αυγούστου. Το καλοκαιρινό Primavera, μια φορά σε μια ζωή».

Όσοι από εσάς προγραμματίζεται ταξιδάκι Βαρκελώνη τον Αύγουστο, καλό είναι να έχετε υπ’ όψιν σας και το Primavera Sound 2020 σαν προορισμό.