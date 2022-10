Ανερχόμενοι μουσικοί θα έχουν την ευκαιρία να «επισκεφθούν, να γράψουν μουσική και να τραγουδήσουν» στο σπίτι που μεγάλωσε ο Paul McCartney.

Το πατρικό σπίτι του Paul McCartney στο Λίβερπουλ ανοίγει τις πόρτες του σε επίδοξους μουσικούς.

Ο θρύλος των Beatles και ο αδελφός του, Mike McCartney, μεγάλωσαν στο σπίτι στον αριθμό 20 της οδού Forthlin Road στο Allerton του Λίβερπουλ.

Το National Trust, η οργάνωση που ασχολείται με τη συντήρηση τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος ή φυσικού κάλλους του Ηνωμένου Βασιλείου, στο οποίο ανήκει το ταπεινό ακίνητο, δίνει την ευκαιρία στους επίδοξους μουσικούς να μπουν στο εσωτερικό του χώρου όπου ο Paul McCartney και ο John Lennon ξεκίνησαν τη συνεργασία τους ως δημιουργοί και έγραψαν πολλά βασικά τραγούδια των Beatles.

Η πρωτοβουλία με τίτλο «The Forthlin Sessions» θα δώσει τη δυνατότητα στους ανερχόμενους μουσικούς να «επισκεφθούν, να γράψουν μουσική και να τραγουδήσουν στο σπίτι της Forthlin Road 20, καθισμένοι στα ίδια ακριβώς σημεία όπου γράφτηκαν και έγιναν πρόβες περίπου 30 από τα πιο διάσημα τραγούδια του κόσμου, όπως τα “Love Me Do”, “I Saw Her Standing There”, “Hold Me Tight”, “I’ll Follow The Sun” και “When I’m 64”».

Το σπίτι της Forthlin Road 20 είναι επίσης το μέρος όπου ο Paul McCartney συνέλαβε το πρώτο τραγούδι που έγραψε, το «I Lost My Little Girl».

Ο αδελφός του McCartney, Mike, και ο δημοσιογράφος Pete Paphides θα συμβουλευτούν το Ινστιτούτο Παραστατικών Τεχνών του Λίβερπουλ για να επιλέξουν τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στα «The Forthlin Sessions», ενώ η ευκαιρία είναι ανοιχτή σε κάθε ανεξάρτητο μουσικό με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.

Τα «The Forthlin Sessions» θα ηχογραφηθούν και θα κυκλοφορήσουν, επιτρέποντας στα ταλέντα που θα επιλεγούν να «φτάσουν σε νέα, ενδεχομένως παγκόσμια ακροατήρια».

Εκτός όμως από το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί «ο τόπος γέννησης των Beatles», το σπίτι της Forthlin Road 20 αποτελεί επίσης σύμβολο επιμονής.

Η οικογένεια McCartney μετακόμισαν στο ταπεινό σπίτι το 1955 και η Mary McCartney πέθανε ένα χρόνο αργότερα. Οι γιοι της, Paul και Mike, μεγάλωσαν μόνοι τους με τον πατέρα τους Jim, ο οποίος ενθάρρυνε τα αγόρια να χρησιμοποιούν τη μουσική για να απαλύνουν τη θλίψη τους.

Το ακίνητο έχει ανακαινιστεί ώστε να έχει την ίδια εικόνα με εκείνη που είχε όταν ζούσαν εκεί ως παιδιά.

Ο Mike McCartney είπε: «Ελπίζω λίγη από τη μαγεία να περάσει και στον κόσμο. Ήμουν 12 ετών όταν πέθανε η μητέρα μου και ο πατέρας μου έπρεπε να μεγαλώσει δύο αγόρια, οπότε το σπίτι ήταν σε άθλια κατάσταση».

«Αν έκανες μπάνιο έπεφτε το ταβάνι γιατί όλη η μπογιά ξεφλούδιζε. Τα ελατήρια της πολυθρόνας προεξείχαν και έκοβαν τα ρούχα μας σε κομματάκια», περιέγραψε.