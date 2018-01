Το Music is the Weapon φαίνεται πως έχει επιτέλους μια ημερομηνία κυκλοφορίας

Το αναμενόμενο άλμπουμ των Major Lazer, Music is the Weapon, έχει μείνει στο ράφι για αρκετό καιρό, όμως, όπως όλα δείχνουν δε θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ ακόμα. Ο δίσκος φαίνεται πως έχει μια επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το EP, Know No Better, του γκρουπ ήρθε ως έκπληξη και έκανε τους fan και όχι μόνο να χορεύουν με τους ήχους του όλο το καλοκαίρι, αλλά η χορευτική σκηνή διψά για περισσότερο Major Lazer.

Σύμφωνα με το Genius.com, ο Diplo και η συμμορία του θα τη δώσουν σύντομα. Ο ιστότοπος λέει ότι το Music is the Weapon αναμένεται στις 16 Μαρτίου 2018 και περιλαμβάνει τα “Cold Water” (Ft. Justin Bieber & MØ), “Believer” Major Lazer & Showtek, “My Number” Major Lazer & Bad Royale, “Run Up” (Ft. Nicki Minaj & PARTYNEXTDOOR) και το “Know No Better” (Ft. Camila Cabello, Quavo & Travis Scott).

Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος έχει ήδη ακούσει αυτά τα κομμάτια… Όπως αναφέρει το Billboard, αυτό που θα δεις παρακάτω είναι το πραγματικό tracklist. Εάν είναι αλήθεια, τότε η Camila Cabello, η Lorde, η Ariana Grande και πολλοί άλλοι θα εμφανιστούν στο LP. Ωστόσο, δεν υπάρχει τρόπος να είμαστε 100% σίγουροι μέχρις ότου οι Major Lazer αποφασίσουν να κυκλοφορήσουν το πολυαναμενόμενο άλμπουμ.

Major Lazer: Music is the Weapon Tracklist

1. “Head Up High” (Ft. Sia)

2. “Cold Water” (Ft. Justin Bieber & MØ)

3. “In the Wild” (Ft. Bonnie McKee)

4. “Believer” by Major Lazer & Showtek

5. “Run Up” (Ft. Nicki Minaj & PARTYNEXTDOOR)

6. “I Know You” (Ft. Camila Cabello)

7. “Lovingly Numb” (Ft. Alberto Ovalle Jr & Tinashé)

8. “Nobody” (Ft. Lorde & Vybz Kartel)

9. “Carry Your Hear”* (Ft. Camila Cabello)

10. “Hard Beat” (Ft. Camila Cabello)

11. “My Number” by Major Lazer & Bad Royale

12. “In Your Hands” (Ft. Ariana Grande)

