Ένα από τα πιο πετυχημένα μιούζικαλ των τελευταίων χρόνων και που έχουν παιχτεί στην Αθήνα για φέτος, το «Hair» στο θέατρο «Χώρα» στην οδό Αμοργού, λίγο πιο πάνω από την Πατησίων, παίρνει παράταση κι όχι άδικα.

Ένας εξαιρετικό θίασος από γνωστές περσόνες στα μίντια και «‘αγνωστους» για το κοινό ηθοποιούς και τραγουδιστές, αλλά με εξαιρετικές δυνατότητες που δεν θα μείνουν, όπως όλα δείχνουν, στην αφάνεια, το «Hair» είναι κάτι που αξίζει να δεις και αξίζει να διαθέσεις χρόνο και χρήμα.

Βρεθήκαμε πριν από μερικές βδομάδες και το παρακολουθήσαμε και μιλήσαμε με τη Γιάννα Βασιλείου… Η Γιάννα, λοιπόν, έχει κάνει την απόδοση των στίχων στα τραγούδια… Και είναι γενικότερα ένα άτομο που ευθύνεται γι’αυτή την επιτυχία του συγκεκριμένου μιούζικαλ.

HAIR! 18,19,25,27 Δεκεμβρίου & 1,3,8,9 Ιανουαρίου.

Come, join the tribe and let the sunshine in!

Πάμε να δούμε τι μας αποκάλυψε.

Συνέντευξη | Ηρώ Τζημίκα

Γιάννα Βασιλείου! Για αρχή θα ήθελα να μου αποκαλύψεις πως προέκυψε όλο αυτό και συγκεκριμένα πως ξεκίνησε…

Ηρώ! Για μένα ξεκίνησε συγκεκριμένα από ένα τηλεφώνημα από το Δημήτρη Μαλισσόβα. Με πήρε για να επιμεληθώ την απόδοση του έργου αυτού. Μέσα Αυγούστου ήταν όλο αυτό, οπότε τέλη καλοκαιριού και αρχές Σεπτέμβρη έκατσα σπίτι μου, κλεισμένη, (γέλια) για να βγει όλο αυτό. Στην πορεία διαλέξαμε τα κατάλληλα πρόσωπα για να ενσαρκώσουν τους ρόλους, που ο καθένας από αυτούς είναι πολύ ταλαντούχος και φτάσαμε αισίως στις παραστάσεις.

Πώς είναι το feedback έως τώρα;

Νομίζω πάρα πολύ καλό κι ότι όλοι βλέπουν το ταλέντο των παιδιών, αλλά και την απίστευτη δουλειά που έχει πέσει πάνω σε αυτό. Ως έργο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, παρότι έχει γραφτεί γύρω στη δεκαετία του 1960. Σκέψου 50 χρόνια πριν κι έχουμε φέτος επέτειο. Τα θέματα του παραμένουν πάντα επίκαιρα. Η φιλία, η αγάπη, η ειρήνη, η απελευθέρωση. Κι αυτά δεν θα πάψει ο άνθρωπος να τα αναζητάει.

Πόση ανάγκη έχει ο κόσμος να βγει και να πετύχει μία καλή παράσταση;

Πιστεύω ότι ο κόσμος βγαίνει. Εγώ που έτυχε φέτος να δω αρκετές παραστάσεις, έβλεπα ότι υπήρχε κόσμος κι ο κόσμος αναζητά και στηρίζει το θέατρο, γιατί είναι μία από τις πιο αληθινές μορφές τέχνης. Έχουν γίνει οικονομικά τα εισιτήρια και το κοινό τα καταφέρνει.

Τι μπορεί να δει κάποιος στο «Hair» και γιατί πρέπει να έρθει κάποιος να το δει;

Μου αρέσει αυτό που σου είπα, ότι περνάει από όλα τα θέματα και τα θίγει, αν θέλεις. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται χαλαρό, ίσως κωμικό και σε κάποια σημεία ίσως μπορεί και πρόστυχο, που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους(γέλια), αλλά αξίζει να έρθει κάποιος για τα θέματα τα οποία πραγματεύεται και είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα της ανθρωπότητας…

Πρωταγωνιστούν:

Αιμιλιανός Σταματάκης | Μαίρη Συνατσάκη | Ίαν Στρατής | Άρης Πλασκασοβίτης |

Κατερίνα Σούσουλα | Angelika Dusk | Κρυσταλλία | Αναστάσιος Ράμμος | Ξένια Ντάνια |

Φαίδων Φαρίντ | Γιάννης Μανιατόπουλος | Αγγέλα Σιδηροπούλου | Ντένια Λεβέντη |

Σταύρος Μπέκας | Έλενα Βακάλη | Πάνος Μαλακός | Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

Το διάσημο tribal rock μιούζικαλ HAIR ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 2017, γιορτάζοντας την επέτειο των 50 χρόνων από την πρώτη του παράσταση. Το βραβευμένο αυτό μιούζικαλ παρουσιάζεται αυτό το φθινόπωρο ταυτόχρονα σε Αθήνα και Λονδίνο.

ΗAIR! H συναρπαστική, τολμηρή, νεανική παραγωγή που δημιούργησε τεράστιο θόρυβο στη Νέα Υόρκη όπου πρωτοπαρουσιάστηκε και που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και πολυάριθμες παραστάσεις σε Αμερική και Ευρώπη κερδίζοντας βραβεία Grammy και Tony για το καλύτερο soundtrack και την καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ, αντίστοιχα.

50 χρόνια έχουν περάσει από το περίφημο Summer of Love στο Σαν Φραντσίσκο που συγκέντρωσε πάνω από 20.000 χίπις που διαδήλωσαν ειρηνικά και ήταν αυτό που οδήγησε λίγο μετά σε φεστιβάλ όπως το Mόντερει Pop Festival και δύο χρόνια μετά στο περίφημο Woodstock. Σε μια εποχή που τα αιτήματα για ελευθερία, αγάπη, φιλία, ισότητα, ειρήνη, σεξουαλική απελευθέρωση μαζί με τα αντιρατσιστικά και αντιπολεμικά μηνύματα δυνάμωναν και γίνονταν συνώνυμα μιας ολόκληρης γενιάς που άκουγε rock n’ roll και

ζούσε σε αρμονία με τη φύση και τα ζώα, γεννήθηκε το HΑIR, μία παράσταση εμπνευσμένη από τα συνθήματα, την ζωντάνια, τα χρώματα, τις ιδέες του κινήματος των χίπις.

Το HAIR δεν είναι ένα οποιοδήποτε μιούζικαλ. Το HAIR εκφράζει όλα αυτά μαζί, είναι η αποτύπωση του πνεύματος μιας γενιάς, μία αναπάντεχη διατύπωση της κουλτούρας των νέων έτσι όπως είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 και είχε

γαλουχηθεί με το πνεύμα ελευθερίας της γενιάς των beatniks.

Στο ελληνικό ανέβασμα του το HAIR συγκεντρώνει ταλαντούχους νέους ηθοποιούς και τραγουδιστές από όλο το φάσμα της ελληνικής σκηνής και υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Δημήτρη Μαλισσόβα μας υπόσχεται το πιο φαντασμαγορικό, το πιο μεθυστικό, το πιο

πολύχρωμο και τολμηρό μιούζικαλ που έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα. Τα Παιδιά των Λουλουδιών με τα φτερά και τις κορδέλες στο μέτωπο, τα μακριά μαλλιά, τα φυλαχτά, τις καουμπόικες μπότες, τα σανδάλια, τα μοκασίνια, τα μεξικάνικα πόντσο, τα στενά

παντελόνια, τα μικρά κουδούνια φορεμένα στις ζώνες και τους αστραγάλους, θα βρίσκονται από τις 15 Νοεμβρίου και για περιορισμένες παραστάσεις στο Θέατρο Χώρα.

Για πρώτη φορά θα ακούσουμε τα εμβληματικά τραγούδια του HAIR – τραγούδια που έγιναν ύμνοι του αντιπολεμικού κινήματος για το Βιετνάμ και καθόρισαν τον όρο rock musical, όπως το «Age of Aquarius» και το «Let the sunshine in».

Λίγα λόγια για το έργο

Το HAIR λέει την ιστορία της «φυλής», μιας ομάδας πολιτικά ενεργών χίπις της «Εποχής του Υδροχόου» που ζουν μια μποέμικη ζωή στη Νέα Υόρκη και αγωνίζονται ενάντια στη στρατολόγηση στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο Claude, ο καλός φίλος του Berger, η συγκάτοικος τους Sheila και οι φίλοι τους αγωνίζονται να εξισορροπήσουν τις νέες τους ζωές, τους έρωτες τους και τη σεξουαλική επανάσταση με την εξέγερση τους ενάντια στον πόλεμο, την συντηρητική κοινωνία και τους γονείς τους. Τελικά, ο Claude πρέπει να αποφασίσει αν θα αντισταθεί όπως έκαναν οι φίλοι του ή να υποκύψει στις πιέσεις των γονιών του (και της συντηρητικής Αμερικής) να υπηρετήσει στο Βιετνάμ, να συμβιβαστεί εγκαταλείποντας τις φιλειρηνικές του ιδέες και να διακινδυνεύσει τη ζωή.