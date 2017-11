Η ποπ σταρ τραγούδησε τo «Chelsea Hotel No.2» μαζί με τον γιο του τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή πριν από ένα χρόνο. Δείτε το βίντεο

Η Lana Del Rey συμμετείχε στη συναυλία αφιερωμένη στον Leonard Cohen στο Bell Centre στο Μόντρεαλ του Κεμπέκ. Για να τιμήσει στον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή ακριβώς πριν από ένα χρόνο στις 7 Νοεμβρίου 2016, η Lana ανέβηκε στη σκηνή με τον γιο του Adam Cohen – ο οποίος έκανε την συν-παραγωγή στο τελευταίο άλμπουμ του πατέρα του – και τραγούδησε το «Chelsea Hotel No.2».

Lana & Adam / Chelsea Hotel A post shared by Karyne Tremblay (@karynetremblay) on Nov 6, 2017 at 6:40pm PST

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας τραγούδησαν οι Elvis Costello, Damien Rice, Sting και η Feist, η οποία μόλις χθες κυκλοφόρησε την δική της έκδοση του «Hey, That’s No Way to Say Goodbye». Μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα από την performance της Lana Del Rey και του Adam Cohen στο παραπάνω βίντεο.

