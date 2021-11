Τίτλοι τέλους στην κόντρα: Kanye West και Drake φωτογραφίζονται και διασκεδάζουν μαζί

Ο Kanye West και ο Drake δίνουν τίτλους τέλους σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες κόντρες στον κόσμο της hip-hop.

Ο Kanye West και ο Drake βρίσκονται σε διαμάχη εδώ και χρόνια, ωστόσο η κόντρα τους μπορεί να έφτασε στο τέλος του, κρίνοντας από μια σειρά συμφιλιωτικών φωτογραφιών και αναρτήσεων που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αν μια εικόνα μπορεί να πει χίλιες λέξεις, η νέα φωτογραφία του Drake και του Kanye West θα μπορούσε να δώσει σάρκα και οστά για ένα βιβλίο.

Οι δύο αστέρες του hip-hop βρίσκονται σε διαμάχη για περισσότερο από μια δεκαετία. Η αντιπαράθεσή τους κρατάει τόσο καιρό, που κανείς δεν φαίνεται να θυμάται ποιος έριξε την πρώτο βολή, αν και τα πυρά είναι συνεχή.

Ο Kanye West και ο Drake συγκρούστηκαν ακόμη και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των νέων άλμπουμ τους «Donda» και «Certified Lover Boy», αντίστοιχα. Αφού ο Ye διέρρευσε για λίγο τη διεύθυνση του Drake, ο Καναδός ράπερ του επιτέθηκε μέσα από το τραγούδι του «7am on Bridle Path», ενώ αργότερα ο Drake διέρρευσε τη συνεργασία του Kanye West με τον André 3000 στο τραγούδι «Life of the Party».

Οι δύο ράπερ φαίνεται πως άναψαν την πίπα της ειρήνης, τουλάχιστον σύμφωνα με τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που ήρθαν στην επιφάνεια.

Ο Kanye West δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τον Drake και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Rap-A-Lot, J Prince, μπροστά από την έπαυλη του Drizzy στο Τορόντο. Η λεζάντα της φωτογραφίας συνοδεύεται από το emoji του περιστεριού της ειρήνης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Dave Chappelle. Ο stand-up κωμικός έβγαλε λόγο στους καλεσμένους, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη στιγμή. «Πρέπει να το παραδεχτείτε στον εαυτό σας, αυτή η συνάντηση είναι εντυπωσιακή», είπε.

Στη συνέχεια έκανε το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο το οποίο δείχνει τον Drake και τον Kanye West να διασκεδάζουν μαζί.

Για τη συνάντηση τοποθετήθηκε και ο J. Prince, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πάλαι ποτέ εχθροί θα ανέβουν στη σκηνή τον επόμενο μήνα σε μία συναυλία υπέρ της αποφυλάκισης του Larry Hoover, συνιδρυτή της συμμορίας Gangster Disciples του Σικάγο.

«Τι όμορφη νύχτα πέρασα χθες το βράδυ στον Καναδά. Ας γράψουμε ιστορία στις 9 Δεκεμβρίου. Free Larry Hoover Concert», έγραψε στο Twitter.

Ο επικεφαλής της δισκογραφικής εταιρείας Rap-A-Lot φαίνεται ότι έπαιξε το ρόλο του προξενητή το τελευταίο διάστημα.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο J. Prince δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ο Kanye West έτεινε κλάδο ελαίας στον Drake, προσκαλώντας τον να μοιραστούν τη σκηνή στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου για τον Larry Hoover, ο οποίος εκτίει σήμερα έξι φορές ισόβια κάθειρξη για δολοφονία που διέπραξε τη δεκαετία του 1970.