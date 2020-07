Η Tina Turner επέστρεψε με το remix του “What Love Got to Do With It” του Kygo

Ο Νορβηγός DJ και παραγωγός έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με την επανέκδοση του «Higher Love» της Whitney Houston.

Η Tina Turner, στα 80 της, επιστρέφει στο μουσικό προσκήνιο με την κυκλοφορία του remix του Kygo στη τεράστια διαχρονική επιτυχία της, What Love Got to Do With It του 1984.

Η νέα dancefloor έκδοση του τραγουδιού έρχεται με ένα νέο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία της Sarah Bahbah, στο οποίο η Laura Harrier και ο Charles Michael Davis διαδραματίζουν τον ρόλο των ατυχών εραστών. Αν και για τους άλλους η σχέση τους φαίνεται δυνατή και παιχνιδιάρικη, στην πραγματικότητα αυτή δεν είναι αρκετά βαθιά για να διαρκέσει. Και στο τέλος, ένας από τους δύο πρέπει να φύγει.

Όπως δήλωσε ο Kygo για το τραγούδι:

“Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα κυκλοφορήσω μια συνεργασία με την Tina Turner, ένα ίνδαλμά μου. Το “What’s Love Got to Do With It” είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών, οπότε το να έχω την ευκαιρία να το ξανασχεδιάσω ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα μου. Μου αρέσει να δουλεύω με διαχρονικές φωνές και παρόλο που είναι δύσκολο να διατηρήσω στοιχεία του αρχικού κομματιού και να προσθέσω το άγγιγμα μου, είμαι εξαιρετικά χαρούμενος με το αποτέλεσμα!”

Την επικείμενη κυκλοφορία την είχε ανακοινώσει πριν από μερικές μέρες ο Kygo στο Instagram και είναι η τρίτη φορά που ο Νορβηγός DJ και παραγωγός κάνει remix ένα single από τη δεκαετία του 80. Το 2013 «πείραξε» το Sexual Healing του Marvin Gaye, ενώ μερικούς μήνες πριν γνώρισε τεράστια επιτυχία με την επανακυκλοφορία του Higher Love της Whitney Houston. Τραγούδι που βρίσκουμε και στο τελευταίο του άλμπουμ, Golden Hour.

Το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της Tina Turner, Twenty Four Seven, κυκλοφόρησε πριν από είκοσι χρόνια το 1999. Η Tina ζει σήμερα στην Ελβετία με τον σύζυγό της, Erwin Bach και το 2019 είπε στους New York Times ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στη μουσική: «Δεν τραγουδάω. Δεν χορεύω. Δεν ντύνομαι καλά». Το μιούζικαλ που βασίστηκε στη ζωή της Turner έκανε πρεμιέρα στο Broadway το περασμένο φθινόπωρο.

Ακούστε παρακάτω το “What Love Got to Do With It” της Tina Turner με το φρέσκο άγγιγμα του Kygo!