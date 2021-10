Η Tina Turner πούλησε τα δικαιώματα του μουσικού καταλόγου της έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Tina Turner πούλησε τα δικαιώματα του μουσικού καταλόγου της έναντι τιμήματος που εκτιμάται ότι ανήλθε στα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Η BMG ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι απέκτησε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο δικαιωμάτων της δισκογραφίας της βασίλισσας του Rock ‘n’ Roll, μιας από τις σπουδαιότερες και πιο αγαπημένες καλλιτέχνιδες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, της Tina Turner.

Σε στενή συνεργασία με την Tina Turner, η BMG θα διατηρήσει και θα αναπτύξει τον μουσικό θησαυρό της και θα διαφυλάξει την συναρπαστική κληρονομιά της.

Η συμφωνία συνεπάγεται ότι η BMG θα είναι εταίρος σε όλα τα μουσικά συμφέροντα της Tina Turner. Η μεταβίβαση περιλαμβάνει το καλλιτεχνικό μερίδιο της Tina Turner από τις ηχογραφήσεις της, το συγγραφικό μερίδιο του publishing, τα συγγενικά δικαιώματα και το όνομα και την εικόνα της.

Οι σόλο δισκογραφικές δουλειές της Tina Turner περιλαμβάνουν δέκα studio albums, δύο live albums, δύο soundtracks και πέντε συλλογές, οι οποίες συνολικά έχουν σημειώσει πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων αντιτύπων. Η Warner Music εξακολουθεί να είναι η δισκογραφική της εταιρεία.

Η Tina Turner έκανε την πρώτη της εμφάνιση ως σόλο καλλιτέχνιδα στις αρχές της δεκαετίας του ’80 με παγκοσμίως επιτυχημένα άλμπουμ όπως τα «Private Dancer», «Break Every Rule» και «Foreign Affair» και επιτυχημένα singles όπως τα «What’s Love Got To Do With It», «Private Dancer», «We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)», «Typical Male», «I Don’t Wanna Fight», «The Best» και «Goldeneye».

Ανάμεσα στα πολλά επιτεύγματά της, η Tina Turner έχει λάβει 12 βραβεία Grammy, έχει εισαχθεί δύο φορές στο Rock ‘n’ Roll Hall Of Fame, ήταν η πρώτη Μαύρη καλλιτέχνιδα και η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που φιλοξενήθηκε στο εξώφυλλο του «Rolling Stone» και τιμήθηκε με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής από τη γαλλική κυβέρνηση.

Με τη ζωή της Tina Turner έχουν ασχοληθεί τουλάχιστον τρία ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων το «Tina» που προβλήθηκε στο HBO νωρίτερα φέτος. Η ιστορία της παρουσιάστηκε επίσης στη δραματική κινηματογραφική ταινία «What’s Love Got To Do With It» του 1993 και στο θεατρικό μιούζικαλ «Tina: The Tina Turner Musical», το οποίο απέσπασε βραβείο Tony και βραβείο Olivier.

Η Tina Turner δήλωσε: «Όπως κάθε καλλιτέχνης, η προστασία του έργου της ζωής μου, της μουσικής μου κληρονομιάς, είναι κάτι προσωπικό. Είμαι σίγουρη ότι με την BMG και τη Warner Music το έργο μου βρίσκεται σε επαγγελματικά και αξιόπιστα χέρια».

Ο διευθύνων σύμβουλος της BMG, Hartwig Masuch, δήλωσε: «Το μουσικό ταξίδι της Tina Turner έχει αποτελέσει έμπνευση για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει να προσεγγίζει νέα ακροατήρια. Είναι τιμή μας που αναλαμβάνουμε τη διαχείριση των μουσικών και εμπορικών συμφερόντων της Tina Turner. Είναι μια ευθύνη που παίρνουμε στα σοβαρά και θα την επιδιώξουμε με επιμέλεια. Είναι πραγματικά και απλά, η καλύτερη».

Η συμφωνία αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της BMG για τη δημιουργία μιας στέγης του 21ου αιώνα για τα δικαιώματα των πιο εμβληματικών μουσικών έργων στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.

Η BMG εκπροσωπεί ήδη ή κατέχει δικαιώματα στο έργο εμβληματικών καλλιτεχνών, όπως οι Mick Jagger και Keith Richards, John Lennon, Ringo Starr, Mick Fleetwood, Roger Waters, Kurt Cobain, Blondie, David Bowie, Scorpions, The Kinks, Black Sabbath, Iron Maiden και άλλων.

Η εταιρεία αναμένει να ανακοινώσει περισσότερες συμφωνίες τις επόμενες εβδομάδες.