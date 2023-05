Tina Turner: Ποιος θα κληρονομήσει την περιουσία της ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων

Η περιουσία της Tina Turner θα μοιραστεί στους κληρονόμους της σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελβετίας.

Ο σύζυγος της Tina Turner πρόκειται να κληρονομήσει σχεδόν το ήμισυ της περιουσίας της αείμνηστης τραγουδίστριας, η οποία υπολογίζεται σε 250 εκατομμύρια δολάρια.

Η Tina Turner παντρεύτηκε τον δισκογραφικό παραγωγό Erwin Bach το 2013, μετά από μία σχέση 27 ετών.

Ο Erwin Bach δώρισε στην Tina Turner ένα νεφρό για να της σώσει τη ζωή το 2017 και την υποστήριξε και σε άλλες περιπέτειες με την υγεία της, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2013, λίγο πριν παντρευτούν.

Η Tina Afida, η οποία ήταν παντρεμένη με τον εκλιπόντα γιο της τραγουδίστριας Ronnie, μίλησε στη Sunday Mirror για τον τρόπο με τον οποίο είναι πιθανό να μοιραστεί η περιουσία της Tina Turner.

«Καθώς παντρεύτηκε στην Ελβετία, νομίζω ότι περίπου το 47% θα πάει στη σύζυγο και το υπόλοιπο στα παιδιά», ανέφερε.

Η Afida Turner ήταν παντρεμένη με τον Ronnie από το 2007 μέχρι τον θάνατό του το 2022 σε ηλικία 62 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Η Tina Tunrer φέρεται επίσης να είχε υιοθετήσει δύο από τους γιους του πρώην συζύγου της Ike Turner, τον Ike Turner Jr. και τον Michael Turner.

Επιπλέον, είχε αποκτήσει έναν γιο ονόματι Craig από μία παλαιότερη σχέση της με τον μουσικό Raymond Hill όταν ήταν 18 ετών. Ο Craig αυτοκτόνησε το 2018 και η Tina Tunrer είχε περιγράψει τον θάνατό του ως την «πιο θλιβερή στιγμή της ως μητέρα».

Η Afida σημείωσε ότι η πολύπλοκη σύσταση της οικογένειας της Tina Turner μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σχετικά με τη διανομή της περιουσίας της τραγουδίστριας, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 24 Μαΐου σε ηλικία 83 ετών.

«Τα δύο παιδιά της Tina είναι ο Craig και ο Ronnie – δεν υιοθέτησε ποτέ τον Ike Jr.», τόνισε.

«Απλά επειδή ήταν με τον Ike ήταν στην οικογένεια, οπότε οι μόνοι απόγονοι εξ αίματος είναι ο Craig και ο Ronnie. Σήμερα είμαι η μόνη με το όνομα – δεν υπάρχουν άλλοι Turners», πρόσθεσε.

Η Afida υποστήριξε επίσης ότι δεν σκεφτόταν ποτέ την περιουσία της Tina Turner:

«Δεν είμαι εδώ γι’ αυτό. Είμαι εδώ για να σεβαστώ την πεθερά μου. Πάντα έβγαζα τα δικά μου χρήματα – κανείς δεν μου έχει δώσει ποτέ τίποτα από την οικογένεια Turner – αυτοί είναι οι Turner, εντάξει», σχολίασε.

Η τελική περιουσία ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων της Tina Turner, όπως υπολογίζεται από το Celebrity Net Worth, δεν προήλθε μόνο από την επιτυχημένη δισκογραφία της βασίλισσας της rock ‘n’ roll, που περιλάμβανε τραγούδια όπως τα «The Best», «What’s Love Got To Do With It» και «We Don’t Need Another Hero».

Η Tina Turner πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινίες όπως το «Tommy» (1975), το «Mad Max: Beyond Thunderdome» (1985) και το «Last Action Hero» (1993).

Επίσης, η βιογραφική ταινία «What’s Love Got To Do With It» αφηγήθηκε το 1993 την ιστορία της πορείας της προς την επιτυχία και τη μάχη που έδωσε για να κρατήσει το καλλιτεχνικό όνομά της κατά τη διάρκεια του επώδυνου διαζυγίου της με τον βίαιο πρώην σύζυγό της Ike Turner, ο οποίος πέθανε το 2010 σε ηλικία 76 ετών.

Η Tina Turner εκτόξευσε την περιουσία της δύο χρόνια πριν από το θάνατό της με την πώληση των δικαιωμάτων της εικόνας της και της μουσικής της στην BMG έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλος, η αξία του σπιτιού της στην Ελβετία, στο οποίο άφησε την τελευταία πνοή της, ανέρχεται σε 76 εκατομμύρια δολάρια.