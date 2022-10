Η Tina Turner γίνεται κούκλα Barbie για τα 40 χρόνια του «What’s Love Got To Do With It»

Η κούκλα διαθέτει την εμφάνιση της Tina Turna από το μουσικό βίντεο του «What’s Love Got To Do With It».

Η Tina Turner αποκτά τη δική της κούκλα Barbie. Η Mattel κυκλοφόρησε την κούκλα με τη μορφή της εμβληματικής τραγουδίστριας στο πλαίσιο της σειράς της Barbie Signature Music Series.

«Είναι τιμή μου που καλωσορίζω την Barbie μου στην ομάδα των πρωτοπόρων γυναικών που ήδη εκπροσωπούνται και που φέρνουν περισσότερα παιδιά στην ιστορία μου», ανέφερε η Tina Turner.

Η κούκλα Barbie με τη μορφή της Tina Turner κοστίζει 55 δολάρια και κυκλοφόρησε προς τιμήν της μεγάλης επιτυχίας «What’s Love Got To Do With It» της τραγουδίστριας, που κυκλοφόρησε το 1984 και συμπληρώνει σύντομα 40 χρόνια ζωής.

Η κούκλα διαθέτει την εμβληματική εμφάνιση Tina Turner από το μουσικό βίντεο για το «What’s Love Got To Do With It» με ένα μαύρο μίνι φόρεμα, κοντό τζιν μπουφάν, διχτυωτό καλσόν και μαύρες γόβες.

Επίσης, διαθέτει τα χαρακτηριστικά, φουντωτά ξανθά μαλλιά της Turner και άλλες λεπτομέρειες, όπως τα σκουλαρίκια με πέρλες και το ασημένιο κολιέ που φορούσε στο μουσικό βίντεο.

Το «What’s Love Got To Do with It» χάρισε στην Tina Turner το πρώτο και μοναδικό σόλο No. 1 της καριέρας της στο Billboard Hot 100 και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία από το πέμπτο σόλο άλμπουμ της, «Private Dancer» (1984).

Εκείνη την εποχή, η 44χρονη Tina Turner ήταν η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα σόλο καλλιτέχνιδα που είχε κατορθώσει να ανέβει στο Νο. 1 του Hot 100.

Το τραγούδι κυριάρχησε στην κορυφή του Hot 100 για τρεις εβδομάδες και κέρδισε τρία βραβεία Grammy: για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς και την Καλύτερη Γυναικεία Pop Ερμηνεία.

Το «What’s Love Got To Do With It» μπήκε επίσης στο Hall of Fame των Grammy.

Η Tina Turner έχει αποσυρθεί εδώ και καιρό από τη μουσική βιομηχανία και περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της εκτός των ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια την επίδραση και την κληρονομιά γιορτάζει το βραβευμένο με Tony μιούζικαλ «Tina: The Tina Turner Musical» που παίζεται δυναμικά από το 2018, ενώ πέρυσι η Turner μίλησε για τη ζωή της στο ντοκιμαντέρ «Tina» του HBO.

Εκτός από την κούκλα Barbie με τη μορφή της Tina Turner, στο πλαίσιο της σειράς Barbie Signature Music Series έχουν κυκλοφορήσει κούκλες για την Gloria Estefan, τον David Bowie και τον Elvis Presley.