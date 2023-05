Tina Turner: Ο δέκατος καλλιτέχνης από το «We Are The World» που έφυγε από τη ζωή

Η Tina Turner είναι η πρώτη γυναικεία φωνή που ακούγεται στο «We Are The World», με το οποίο συγκεντρώθηκαν εκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση του λιμού στην Αφρική.

Η Tina Turner πέτυχε τόσα πολλά στα 50 χρόνια της καριέρας της που η συμμετοχή της στο φιλανθρωπικό single «We Are The World» δεν έτυχε της ανάλογης προσοχής μετά τον θάνατό της σε ηλικία 83 ετών στις 24 Μαΐου.

Όμως, η Tina Turner ήταν ένα από τους πολλούς αστέρες που τραγούδησαν στο «We Are The World», το οποίο ηχογραφήθηκε στα A&M Studios στο Χόλιγουντ στις 28 Ιανουαρίου 1985 – αμέσως μετά τα American Music Awards εκείνης της χρονιάς.

Η Tina Turner ήταν η πρώτη γυναικεία φωνή που ακούγεται στο «We Are The World» ανάμεσα σε μία ομάδα 44 τραγουδιστών (21 τραγουδιστές και 23 επιπλέον καλλιτέχνες στη χορωδία) που ονομάστηκε USA for Africa – συντομογραφία του United Support of Artists for Africa.

Το «We Are The World» παρέμεινε για τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100 τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1985.

Το τραγούδι κέρδισε το βραβείο Grammy για την Ηχογράφηση της Χρονιάς τον Φεβρουάριο του 1986, ένα χρόνο αφότου η Tina Turner είχε λάβει το βραβείο στην ίδια κατηγορία με την επιτυχία της «What’s Love Got to Do With It».

Με τον θάνατο της Tina Turner, μόλις ένα μήνα μετά τον θάνατο του μουσικού και ακτιβιστή Harry Belafonte, ο οποίος ήταν ο βασικός εμπνευστής του «We Are The World», από τη ζωή έχουν φύγει συνολικά 10 από τους τραγουδιστές που συμμετείχαν στο τραγούδι.

Ο πρώτος που πέθανε ήταν ο Waylon Jennings το 2002, και ακολούθησαν ο Ray Charles το 2004 και η June Pointer των Pointer Sisters το 2006.

Ο Michael Jackson, ο οποίος έγραψε το τραγούδι μαζί με τον Lionel Richie και τραγούδησε επίσης στο «We Are The World», πέθανε το 2009. Ακολούθησαν ο Al Jarreau το 2017, ο James Ingram το 2019 και ο Kenny Rogers το 2020.

Ο Kenny Rogers είχε μάνατζερ κατά τη διάρκεια της ακμής του τη δεκαετία του 1980 τον Ken Kragen, τον οποίο ο Harry Belafonte επιστράτευσε για να υλοποιήσει το όραμά του. Ο Ken Kragen πέθανε το 2021.

Η Anita Pointer των Pointer Sisters πέθανε τον Δεκέμβριο του 2022 και ο Harry Belafonte έφυγε από τη ζωή στις 25 Απριλίου 2023, πριν τον θάνατο της Tina Turner στις 24 Μαΐου.

Ο Michael Jackson και ο Lionel Richie κέρδισαν το βραβείο Grammy για το Τραγούδι της Χρονιάς επειδή έγραψαν μαζί το «We Are The World», αλλά κανένας από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην ηχογράφηση του τραγουδιού δεν βραβεύτηκε με Grammy.

Η Ακαδημία Ηχογράφησης επέλεξε να απονείμει το βραβείο της Ηχογράφησης της Χρονιάς και της Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο ή Γκρουπ μόνο στον παραγωγό του single, τον Quincy Jones.

Ο Quincy Jones απέσπασε ένα τρίτο Grammy ως παραγωγός του music video «We Are the World – The Video Event», το οποίο κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Μουσικού Βίντεο Μικρού Μήκους.

Ο Lionel Richie και ο Quincy Jones εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή, όπως και οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους συντελεστές του «We Are The World».

Στο τραγούδι συμμετείχαν επίσης οι Stevie Wonder, Paul Simon, Billy Joel, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan, Lindsey Buckingham, Sheila E., Jeffrey Osborne, Smokey Robinson, Ruth Pointer των Pointer Sisters και Daryl Hall και John Oates.

Επιπλέον, συμμετείχαν ο Huey Lewis και πέντε πρώην ή νυν μέλη του συγκροτήματός του The News. ο Dan Aykroyd και η Bette Midler, οι οποίοι ήταν παρουσιαστές των πρώτων MTV Video Music Awards τον Σεπτέμβριο του 1984, ο Bob Geldof, ο πρωτεργάτης του βρετανικού φιλανθρωπικού single «Do They Know It’s Christmas?» του 1984, το οποίο ενέπνευσε αυτή την αμερικανική πρωτοβουλία και πέντε από τα αδέλφια του Michael Jackson – αλλά όχι η Janet Jackson, η οποία έκανε θραύση με το «Control» την επόμενη χρονιά.