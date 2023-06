Tina Turner: Γιατί αρνήθηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «The Color Purple» του Steven Spielberg

Σε μία παλαιότερη συνέντευξή της που επανήλθε στην επιφάνεια, η Tina Turner αποκάλυψε γιατί απέρριψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «The Color Purple» του Steven Spielberg.

Η Tina Turner, η βασίλισσα του rock ‘n’ roll που πέθανε στις 24 Μαΐου σε ηλικία 83 ετών, μιλούσε με αφοπλιστική ειλικρινά για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση σε μια εποχή που οι πόροι για τις γυναίκες ήταν λιγοστοί και δύσκολα προσβάσιμοι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η εμβληματική τραγουδίστρια δεν δίσταζε να περιγράψει την προσπάθειά της να ξεπεράσει την κακοποιητική σχέση της με τον πρώην σύζυγό της Ike Turner και η ιστορία της έγινε πηγή έμπνευσης για πολλές γενιές.

Σε μία συνέντευξη από το 1986 με την Ιταλίδα τηλεπαρουσιάστρια Serena Dandini, που επανήλθε στην επιφάνεια, η Tina Turner αποκάλυψε γιατί απέρριψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «The Color Purple» (Το Πορφυρό Χρώμα) του Steven Spielberg.

Η Tina Turner, η οποία φιλοδοξούσε να γίνει ηθοποιός από νεαρή ηλικία, είπε ότι ήθελε «να κάνει κάτι για το οποίο οι άνθρωποι θα με θυμούνται, κάτι που θα απολάμβανα και για το οποίο θα ήμουν υπερήφανη».

Ωστόσο, όταν της προσφέρθηκε ο ρόλος από τον Steven Spielberg, η Tina Turner απάντησε ότι καθρέφτιζε «πάρα πολύ τη ζωή της με τον πρώην σύζυγό της».

«Μιλάω πάντα στους δημοσιογράφους για τη ζωή μου και τώρα να κάνω μία ταινία;», δήλωσε στην Dandini.

« Απλά παρασύρω τον εαυτό μου προς τα κάτω. Προσπαθώ να ξεχάσω το παρελθόν γιατί έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Τελείωσε αυτό το κομμάτι της ζωής μου και δεν πρόκειται να κάνω έναν ρόλο που θα μου θυμίζει αυτό που έχω ήδη ζήσει», εξήγησε.

«Νομίζω ότι ο Steve κατάλαβε ότι δεν μπορούσα να το κάνω γι’ αυτόν τον λόγο, τελικά, αφού πραγματικά το εξήγησα», πρόσθεσε.

Η Whoopi Goldberg θα υποδυόταν στη συνέχεια τον ρόλο της Celie στην ταινία «The Color Purple», λαμβάνοντας μία υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία της.

Το βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα της Alice Walker από το 1982 θα κυκλοφορήσει σε μορφή μιούζικαλ στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο με το σενάριο του Marcus Gardley και πρωταγωνιστές τη Halle Bailey και τη Fantasia Barrino.

Η Tina Turner ανέδειξε επίσης στο θέμα της έλλειψης ρόλων για τις μαύρες γυναίκες εκείνη την εποχή και δήλωσε ότι ακόμα και όταν άρχισαν να της γίνονται προτάσεις, συχνά επρόκειτο για τον ρόλο της «πόρνης».

Η τραγουδίστρια υποδύθηκε την Acid Queen στην ταινία «Tommy» του Ken Russell το 1975, αλλά ανέφερε ότι όταν δέχτηκε τον ρόλο, δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι θα υποδυόταν έναν χαρακτήρα που χρησιμοποιούσε τη σεξουαλική εργασία της για να δελεάσει τα θύματά της.

«Πήρα το ρόλο επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι αυτή η τρελή γυναίκα και να κάνω όλα αυτά τα πράγματα, και όταν μου έδωσαν τη σύριγγα, είπα: “Ω, προβάλλω τα ναρκωτικά!”», είπε γελώντας.

«Μετά είπα: “Ω, καλά, αλλά αυτό είναι υποκριτική”, γιατί όταν παίζεις έναν ρόλο, απλά παρουσιάζεις τη ζωή οποιουδήποτε», συνέχισε.

Μια δεκαετία αργότερα, η Tina Turner θα έπαιρνε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της κακιάς Θείας Entity στο πλευρό του Mel Gibson στο «Mad Max Beyond Thunderdome» και θα κυκλοφορούσε για την ταινία το τραγούδι «One Of The Living», για το οποίο κέρδισε το βραβείο Grammy της Καλύτερης Γυναικείας Rock Ερμηνείας το 1985.

«Ήταν πρώτα απ’ όλα μία γυναίκα πολεμίστρια», δήλωσε η Tina Turner όταν ρωτήθηκε ποια σημεία του ρόλου της στο «Mad Max Beyond Thunderdome» ήταν αυτά που της άρεσαν.

«Θέλω τους ρόλους της πολεμίστριας γυναίκας. Θέλω ρόλους με δράση. Θέλω να οδηγώ μηχανές, να παλεύω. Χρειάζομαι ακόμα αυτόν τον ενθουσιασμό», τόνισε η Tina Turner.