Tina Turner: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του γιου της Ronnie

Ο Ronnie Turner έχασε τη ζωή του αφού άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει στον δρόμο.

Ο γιος της Tina Turner, Ronnie Turner, πέθανε από επιπλοκές που σχετίζονται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο 62χρονος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 8 Δεκεμβρίου, αφού οι γείτονές του γύρω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν όταν άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει στον δρόμο.

Το TMZ ανέφερε ότι το τοπικό ΕΚΑΒ «έσπευσε στην περιοχή του San Fernando Valley», όπου οι περίοικοι προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον Ronnie, αλλά προφανώς οι προσπάθειές του «δεν απέδωσαν» και οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες έφερε στο φως τώρα την αιτία θανάτου του γιου της Tina Turner.

Εκτός από τις επιπλοκές από τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ο Ronnie Turner έπασχε από αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο – ή τη σκλήρυνση των αρτηριών που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια και περιφερική αγγειακή νόσο – όπως αναφέρει η στήλη Page Six της New York Post.

Η Tina Turner έγραψε σε μία σπαρακτική ανάρτηση για τον θάνατο του γιου της: «Ronnie, έφυγες από τον κόσμο πολύ νωρίς. Με θλίψη κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι εσένα, τον αγαπημένο μου γιο».

Η 83χρονη τραγουδίστρια απέκτησε τον Ronnie το 1960 με τον σύζυγό της Ike Turner, με τον οποίο είχε σχηματίσει ένα δημοφιλές μουσικό δίδυμο. Χώρισαν το 1976 αφού η τραγουδίστρια τον κατηγόρησε ότι την κακοποιούσε. Ο Ike Turner πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία 76 ετών το 2007.

Ο Ronnie εμφανίστηκε μαζί με την Tina Turner στη βιογραφική ταινία «What’s Love Got To Do With It» του 1993 για την τραγουδίστρια.

Ο μεγαλύτερος γιος της Tina Turner, ο Craig, τον οποίο απέκτησε όταν έμεινε έγκυος σε ηλικία 18 ετών από τον σαξοφωνίστα Raymond Hill, αυτοκτόνησε τον Ιούλιο του 2018. Ο κτηματομεσίτης έβαλε τέλος στη ζωή του στο σπίτι του στο Studio City του Λος Άντζελες, σε ηλικία 59 ετών.

Η Tina Turner έγραψε τότε στο Twitter: «Η πιο θλιβερή μου στιγμή ως μητέρα. Την Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018, είπα το τελευταίο αντίο στον γιο μου, Craig Raymond Turner, καθώς συγκεντρωθήκαμε με την οικογένεια και τους φίλους μου για να σκορπίσουμε τις στάχτες του στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια. Ήταν 59 ετών όταν πέθανε με τόσο τραγικό τρόπο, αλλά θα είναι πάντα το μωρό μου».

Η τραγουδίστρια υιοθέτησε επίσης τους δύο γιους του πρώην συζύγου της Ike Turner, τον Ike Jr και τον Mike. Ο Ike Jr δήλωσε στην Daily Mail το 2018 ότι έχει απομακρυνθεί από τη θετή μητέρα του, ενώ ο Mike έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.