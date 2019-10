Η Kesha προετοιμάζει το έδαφος για τη δισκογραφική επάνοδό της με μια ευφάνταστη ενέργεια.

Η 32χρονη τραγουδίστρια παρότρυνε τους ακολούθους της στα κοινωνικά δίκτυα να καλέσουν ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, στον οποίο μπορούν να ακούσουν ένα παράξενο teaser.

«Ο χρόνος τελειώνει για να ευλογηθείτε!», έγραψε στο μήνυμά της. «Μην περιμένετε! Καλέστε τώρα και προσθέστε τον εαυτό σας στον τηλεφωνικό κατάλογο, ώστε να μπορώ να σας ενημερώνω πάντα και να σας… ευλογώ με ιερές, μυστικές πληροφορίες. Καλέστε στο Call 1-855-KESHASAVS», συνέχισε.

Φημολογείται ότι το νέο τραγούδι της Kesha θα έχει τίτλο «Raising Hell».

Όπως εικάζεται, είναι πιθανό το καινούργιο άλμπουμ της τραγουδίστριας να κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο.

Για την παραγωγή του δίσκου η Kesha έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως οι Jeff Bhasker, Ryan Lewis, Dan Reynolds (Imagine Dragons), Justin Tranter, Nate Ruess (fun.) και Tayla Parx.

Time’s runnin’ out to get blessed!!!! 💒💒 Don’t wait! Call now and add yourself to the🔥 hellraiser phonebook 🔥so I can always update you and bless you with some sacred secret information ⁣⁣

Call 1-855-KESHASAVS 💒💒 pic.twitter.com/ajQc6XwS8T

— kesha (@KeshaRose) October 17, 2019