TikTok: Αυτά είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια στην εφαρμογή για το 2022

Έκπληξη στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης – Δείτε την αναλυτική λίστα

Το TikTok έδωσε στη δημοσιότητα τα λίστα με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στην πλατφόρμα του για το 2022, στο πλαίσιο της συνολικής ανασκόπησης της φετινής χρονιάς.

Είτε επρόκειτο για νέα τραγούδια είτε για κλασικά κομμάτια που επέστρεψαν, τα τραγούδια στα feeds του For You μας έκαναν να πατάμε το repeat ξανά και ξανά.

Το 2022, τα δημοφιλέστερα τραγούδια στο TikTok προέρχονταν από καθιερωμένους, ανερχόμενους και πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες, καλύπτοντας ένα φάσμα ειδών τόσο διαφορετικό όσο και η ίδια η κοινότητα της πλατφόρμα.

Το δημοφιλέστερο τραγούδι στο TikTok παγκοσμίως για το 2022 είναι το «Ginseng Strip 2002» του Σουηδού ράπερ και τραγουδιστή Yung Lean που κυκλοφόρησε αρχικά το 2013.

Η κοινότητα του TikTok δημιούργησε 8,9 εκατομμύρια βίντεο χρησιμοποιώντας το «Sunroof» του Nicky Youre του dazy, το οποίο είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι στην εφαρμογή στις ΗΠΑ για το 2022, ενώ δεν μπορούσε να χορτάσει το «Running Up That Hill (A Deal with God)» της Kate Bush από το 1985 που επέστρεψε στα charts μετά την εμφάνισή του στην επιτυχημένη σειρά «Stranger Things» του Netflix.

«Είναι τιμή μας να γιορτάζουμε την παγκόσμια κοινότητά μας που διαμόρφωσε τις φετινές τάσεις, μοιράστηκε νέες ιδέες, έμαθε ο ένας από τον άλλον και μετέτρεψε τα πάθη της σε καριέρα και βιοπορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022», δήλωσε η Vanessa Pappas, Γενική Διευθύντρια Επιχειρήσεων του TikTok.

«Μας ενέπνευσε πραγματικά να βλέπουμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να δείχνουν τη δημιουργικότητά τους και να ενώνονται για να βιώσουν τη χαρά και να βρουν την αίσθηση του ανήκειν στο TikTok», συνέχισε.

«Οι άνθρωποι συρρέουν στο TikTok για να ψυχαγωγηθούν, αλλά τόση καθημερινή μαγεία διαπερνά την πλατφόρμα: δημιουργούν καριέρες, χτίζουν brands και ανοίγουν την πόρτα σε πραγματική, αισθητή επιτυχία. Η φετινή ανασκόπηση περιλαμβάνει τα πολλά μονοπάτια προς την ανακάλυψη που μας βοηθούν να εμπλουτίσουμε τη ζωή μας με δημιουργικές γνώσεις», πρόσθεσε η Marisa Hammonds, Γενική Διευθύντρια του TikTok για τη Βόρεια Αμερική.

«Συγχαρητήρια σε όλους τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες και τις μικρές επιχειρήσεις που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση και ευχαριστούμε την κοινότητά μας που έκανε το 2022 μια σημαντική χρονιά!», ανέφερε.

Τα δημοφιλέστερα τραγούδια στο TikTok το 2022

Ηνωμένες Πολιτείες

1. «Sunroof» – Nicky Youre & dazy

2. «L$d» – Luclover

3. «Ginseng Strip 2002» – Yung Lean

4. «About Damn Time» – Lizzo

5. «Just a Cloud Away» – Pharrell Williams

6. «Forever» – Labrinth

7. «Wait a Minute!» – WILLOW

8. «Jiggle Jiggle» – Duke & Jones & Louis Theroux

9. «BILLIE EILISH.» – Armani White

10. «Running Up That Hill (A Deal With God)» – Kate Bush

Παγκοσμίως

1. «Ginseng Strip 2002» – Yung Lean

2. «Sunroof» – Nicky Youre & dazy

3. «Wait a Minute» – WILLOW

4. «Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral» – WZ Beat

5. «Cool for the Summer» – Demi Lovato

6. «Jiggle Jiggle» – Duke & Jones & Louis Theroux

7. «Me Porto Bonito» – Bad Bunny & Chencho Corleone

8. «About Damn Time» – Lizzo

9. «L$d» – Luclover

10. «Una Noche En Medellín» – Cris Mj