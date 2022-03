Ο Tiësto κυκλοφορεί το δικό του remix για το «Do It To It» του ACRAZE

Το πρώτο remix για το «Do It To It» του ACRAZE που κυκλοφορεί επίσημα.

Ο Tiësto προσθέτει τη δική του πινελιά στο «Do It To It» του ACRAZE.

Η house διασκευή του Αμερικανού DJ και μουσικού παραγωγού ACRAZE στο τραγούδι «Do It To It» του γυναικείου συγκροτήματος Cherish από το 2006 έχει προκαλέσει τεράστια φρενίτιδα στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής.

Λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του, μεγαθήρια της σκηνής αντιλήφθηκαν αυτό το νέο κομμάτι που προκάλεσε αναστάτωση και ένας από αυτούς τυχαίνει να είναι ο Tiësto, ο οποίος έπαιξε το «Do It To It» στις περισσότερες από τις εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν και τώρα δημιούργησε το δικό του επίσημο remix για το τραγούδι.

Αν και πολλοί εμπνεύστηκαν από το εθιστικό πρωτότυπο τραγούδι και δημιούργησαν τις δικές τους εκδοχές, όπως τα dubstep remixes από τους Subtronics και Barely Alive, χωρίς να ξεχνάμε επίσης το viral edit του Zedd με το «Do It To It» και το «Pink Soldiers» των 23 από τη σειρά «Squid Game» του Netflix, ο Tiësto είναι ο πρώτος παραγωγός που κάνει το άλμα και κυκλοφορεί επίσημα το δικό του remix.

Το remix του Tiësto υπενθυμίζει στον κόσμο τους λόγους για τους οποίους ερωτεύτηκε το «Do It To It» του ACRAZE εξαρχής και προσθέτει μία νέα πινελιά στο τραγούδι.

Αυτή η νέα εκδοχή δένει με τον χαρακτηριστικό club ήχο του Tiësto και δημιουργεί ένα remix που πραγματικά διαφέρει από το πρωτότυπο τραγούδι ACRAZE, ωστόσο είναι εξίσου funky, φρέσκο και εθιστικό.

Το «Do It To It» δίνει συνέχεια στη σειρά από remixes που έχει παρουσιάσει ο Tiësto τους τους τελευταίους μήνες, μεταξύ των οποίων τα remixes για τη συνεργασία των Meduza και του Hozier στο «Tell It To My Heart» και για το «Love Is Gone» των SLANDER.

Εν τω μεταξύ, το «Do It To It» του ACRAZE συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Έχει συμπληρώσει ήδη 15 εβδομάδες αδιάλειπτης παρουσίας στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart και έχει ανέβει μέχρι το No. 6 της κατάταξης, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.