Τρεις νέες επιτυχίες από τη διεθνή μουσική σκηνή περνούν από τα μαγικά χέρια του Tiësto.

Ο παγκοσμίου φήμης DJ Tiësto αναλαμβάνει τα remixes σε τρεις κορυφαίες επιτυχίες της Sony Music, που τραγουδούν η P!nk, Miley Cyrus και ο Khalid σε παραγωγή του Marshmello.

Miley Cyrus – «Malibu»

Μπορεί ο Tiësto να είναι γνωστός για τα «σκληρά» dance τραγούδια του, αλλά εδώ ακολουθεί μία ομαλή μελωδική γραμμή και διατηρεί τη mellow pop αισθητική κοντά σε αυτή της αρχικής εκδοχής.

Tο «Malibu» είναι το πρώτο single του καινούριου δίσκου της Miley Cyrus με τίτλο «Younger Now».

P!nk – «What About Us» (AFTR:HRS Remix)

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η επιστροφή της P!nk και το φοβερό νέο άλμπουμ «Beautιful Trauma» την ξαναφέρνουν στην κορυφή.

Ο δίσκος έχει κατακτήσει το No1 με ρεκόρ πωλήσεων σε Αγγλία, Αμερική και στις περισσότερες χώρες του κόσμου καθώς και την πρώτη θέση στο ελληνικό ITunes.

To «What About Us», με τη σειρά του, κυριαρχεί στα ραδιοφωνικά airplays. Τη συνέχεια την αναλαμβάνει ο Tiësto, ο οποίος δίνει στο τραγούδι τη δυναμική που χρειαζόταν για να παιχτεί σε μεγάλα clubs με… «After Hours» διαθέσεις.

Marshmello feat. Khalid – «Silence» (Big Room Remix)

Το single «Silence» του Marshmello με τον Khalid έχει γίνει το μεγαλύτερο hit στην καριέρα των δύο αυτών καλλιτεχνών.

«Σκαρφαλώνοντας» στο «Bilboard Hot 100» και με 150 εκατομμύρια streams στο Spotify, διαγράφει συνεχώς ανοδική πορεία στα παγκόσμια charts.

Ο super star DJ Tiësto ανέλαβε την club του τραγουδιού, με το γνωστό δυναμικό και προσωπικό του στιλ που τον έφερε στην κορυφή των DJ – παραγωγών τα προηγούμενα χρόνια.