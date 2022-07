Tiësto και Charli XCX ανεβάζουν τη θερμοκρασία με το summer hit «Hot In It»

Ο Tiësto συνεχίζει να κυκλοφορεί bangers με συνέπεια.

Ο θρύλος των decks Tiësto ενώνει τις δυνάμεις του με την pop star Charli XCX στο νέο single «Hot In It».

Το «Hot in It»», το οποίο βάζει υποψηφιότητα να γίνει ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού, αποπνέει και σκορπίζει αυτοπεποίθηση σε όλο τον κόσμο με τους ενδυναμωτικούς στίχους του.

Η Charli XCX είχε δώσει από νωρίς μία πρόγευση από «Hot In It» στο TikTok, όπου ο θόρυβος και η προσμονή άρχισαν να αυξάνονται για να συγκεντρώσει ο ήχος του τραγουδιού πάνω από 50 εκατομμύρια προβολές.

Το κοινό μπορεί επιτέλους να ακούσουν ολόκληρο το «Hot In It».

«Ήξερα από τη στιγμή που άκουσα την εκτέλεση της Charli στο τραγούδι ότι θα γινόταν επιτυχία και ήταν εκπληκτικό που είδα πώς έχουν αντιδράσει όλοι στο μήνυμα του τραγουδιού. Η θερμότητα σε αυτό το κομμάτι είναι απίστευτη, είμαι τόσο ενθουσιασμένος που επιτέλους κυκλοφόρησε!», δήλωσε ο Tiësto.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα νιώσω καυτή αυτό το καλοκαίρι», σχολίασε η Charli XCX, αναφερόμενη στους στίχους του τραγουδιού.

Το «Hot In It» είναι το τέταρτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του Tiësto.

Έχουν προηγηθεί τα hit singles «The Business», «Don’t Be Shy» με την Karol G, και «The Motto» με την Ava Max, τα οποία έχουν συγκεντρώσει συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και έχουν ξεχωρίσει επίσης και στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Ο Tiësto ανακοίνωσε πρόσφατα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα των συναυλιών του για το φετινό καλοκαίρι, στο οποίο περιλαμβάνονται εμφανίσεις σε διάσημα φεστιβάλ όπως το «Ultra Europe» στην Κροατία, το «Tomorrowloand» στο Βέλγιο και στο «Creamfields» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε λίγες ημέρες, ο Tiësto θα επιστρέψει στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση ως επικεφαλής στη δεύτερη ημέρα του Primer Music Festival 2022, το Σάββατο 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Ο επιτυχημένος DJ και μουσικός παραγωγός θα παρουσιάσει το εντυπωσιακό και state of the art οπτικοακουστικό θέαμά του στη μεγαλύτερη dance ημέρα του καλοκαιριού.