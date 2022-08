Tiësto και Charli XCX αποκαλύπτουν το video του «Hot In It»

Η Charli XCX ανεβάζει τη θερμοκρασία με την εμφάνισή της στο music video του «Hot In It».

Ο Tiësto και η Charli XCX αποκαλύπτουν το μουσικό βίντεο για τη συνεργασία τους στο «Hot In It», το οποίο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις από την κυκλοφορία του τον περασμένο μήνα.

Στο καυτό music video για το «Hot In It», που σκηνοθέτησε η Hannah Lux Davis (Ariana Grande, Katy Perry, Demi Lovato), η Charli XCX γίνεται πωλήτρια σε ένα κατάστημα με στρώματα.

Ωστόσο η ικανότητά της στις πωλήσεις έρχεται δεύτερη σε σχέση με τις χορευτικές κινήσεις, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει ένα απορημένο ζευγάρι που ψάχνει για ένα νέο κρεβάτι.

«Ήξερα από τη στιγμή που άκουσα την εκτέλεση της Charli στο τραγούδι ότι θα γινόταν επιτυχία και ήταν εκπληκτικό που είδα πώς έχουν αντιδράσει όλοι στο μήνυμα του τραγουδιού. Η θερμότητα σε αυτό το κομμάτι είναι απίστευτη, είμαι τόσο ενθουσιασμένος που επιτέλους κυκλοφόρησε!», δήλωσε ο Tiësto.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα νιώσω καυτή αυτό το καλοκαίρι», σχολίασε η Charli XCX, αναφερόμενη στους στίχους του τραγουδιού.

Η Charli XCX δημιουργούσε προσμονή για το τραγούδι από νωρίς στο TikTok και το «Hot In It» άρχισε να λαμβάνει τεράστια προσοχή στην πλατφόρμα και συνεχίζει να το κάνει με το music video του.

Από την κυκλοφορία του μόλις πριν από ένα μήνα μέχρι σήμερα, το «Hot In It» έχει ήδη καταγράψει πάνω από 200 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και στο IG Reels, πάνω από 34 χιλιάδες δημιουργίες στο Reels και έχει συγκεντρώσει πάνω από 40 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Είναι το No. 2 πιο δημοφιλές τραγούδι που ακούγεται στα strip clubs σε όλες τις ΗΠΑ και βρίσκεται στο No. 15 του αμερικανικού Dance Radio Chart.

Το «Hot in It» είναι το τέταρτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του Tiësto.

Προηγήθηκαν τα hit singles «The Business», «Don’t Be Shy» με την Karol G, και «The Motto» με την Ava Max, τα οποία έχουν συγκεντρώσει συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και έχουν ξεχωρίσει επίσης και στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Το «Hot In It» διαδέχεται για την Charli XCX το άλμπουμ «Crash» που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος και περιείχε συνεργασίες τόσο με τη Rina Sawayama στο «Beg For You» όσο και με την Caroline Polachek και την Christine and the Queens στο «New Shapes».

Πρόσφατα, η Charli XCX κυκλοφόρησε το τραγούδι «Hot Girl» για τη νέα κωμική ταινία τρόμου «Bodies Bodies Bodies» της A24.