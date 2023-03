Tiësto: Κυκλοφορεί το party anthem «All Nighter» από το νέο άλμπουμ «Drive»

Το «All Nighter» είναι το τραγούδι με το οποίο ανοίγει το νέο άλμπουμ «Drive» του Tiësto.

Ο Tiësto ανακοινώνει ότι το νέο άλμπουμ του «Drive» θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music στις 21 Απριλίου.

Το άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από singles που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, είναι το επιστέγασμα της εξαιρετικά επιτυχημένης τελευταίας περιόδου της καριέρας του Tiësto. Τελευταίος προπομπός του «Drive» είναι το τραγούδι «All Nighter», με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ και μόλις κυκλοφόρησε στις υπηρεσίες streaming.

Ο Tiësto δημιούργησε μία αποκλειστική visual/pre-listening εμπειρία για το νέου άλμπουμ του, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες στις 22 Μαρτίου. Αυτή θα είναι μία πρώτη στο είδος της 3D εμπειρία και ο κορυφαίος DJ θα δώσει στους θαυμαστές του την ευκαιρία να παρευρεθούν.

Διαφήμιση

Το «Drive» χαρακτηρίζεται από τον κομψό και σέξι ήχο που έχει γίνει το σήμα κατατεθέν του Tiësto.

Το άλμπουμ, το οποίο πήρε τον τίτλο του από την αέναη ορμή της καριέρας του Tiësto και τη φυσική κίνηση που συνεχίζει να εμπνέει η δουλειά του, θα σας δώσει τη δυνατότητα να έχετε την έξαψη του club διαθέσιμη όποτε και όπου θέλετε.

Το «Drive» περιλαμβάνει ήδη γνωστά και επιτυχημένα singles όπως το «The Business», το «Don’t Be Shy» με την Karol G, το «The Motto» με την Ava Max, το «Hot In It» με την Charli XCX και το «10:35» με την Tate McRae, τα οποία συγκεντρώσει αθροιστικά 3,5 δισεκατομμύρια streams.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ αποτίει φόρο τιμής στην αγάπη που τρέφει ο Tiësto σε όλη τη ζωή του για τους αγώνες της Formula 1 και είναι εμπνευσμένο από το Grand Prix του Μονακό το 2004, όπου ένα διαμάντι αξίας 430.000 δολαρίων που είχε τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου χάθηκε για πάντα. Μία ιστορία εκλεπτυσμένης λάμψης και ίντριγκας που δίνει τον τόνο του «Drive».

Το concept album συμβολίζει μία επική βραδινή έξοδο, σίγουρα μία εμπειρία που ο Tiësto καταλαβαίνει καλύτερα από τους περισσότερους. Αυτή η νυχτερινή διαδρομή ξεκινά με το «All Nighter», ένα προσκλητήριο για την τρέλα που θα ακολουθήσει.

Στη συνέχεια, η Ava Max ενθαρρύνει τους ακροατές να «ρίξουν μερικά χαρτονομίσματα και να ανοίξουν μερικά μπουκάλια σαμπάνιας» στο «The Motto» πριν η βραδιά αλλάξει εντελώς με το ρολόι να δείχνει «10:35». Τότε είναι η ώρα να ανέβετε στην πίστα και να χορέψετε με το «The Business».

Ο Tiësto καλωσορίζει στη συνέχεια σε αυτό το πάρτι τους καλεσμένους του A Boogie wit da Hoodie («Chills (LA Hills)»), Charli XCX («Hot In It»), The Black Eyed Peas («Pump It Louder») και Karol G, με τη διάθεση στη συνέχεια να αλλάζειμέσα από house μουσική που θα σας κάνει να ερωτευτείτε στο dancefloor («I’d Bet») και τη σαγηνευτική afterhours ατμόσφαιρα του «Back Around».

Το άλμπουμ ολοκληρώνεται με το «Yesterday», το τραγούδι που θα ακούσετε τα ξημερώματα, όταν το μόνο που θέλετε είναι να ζήσετε ξανά τη νύχτα.

Ο Tiësto είναι ένας πυλώνας της ηλεκτρονικής μουσικής και ένας καλλιτέχνης που εκτείνεται πέρα από αυτό – ο Tiësto είναι μία εμπειρία.

Ο Ολλανδός καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Tijs Verwest, έχει βρει ένα ιδιαίτερα αγαπητό σημείο σε αυτό το crossover πεδίο, κερδίζοντας την αναγνώριση των κριτικών και εκατομμύρια νέους θαυμαστές με μια σειρά από επιτυχίες όπως το «The Business», το πρώτο του single μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με την Atlantic Records.

Το «The Business» έχει κυριαρχήσει στο airplay και στα charts παγκοσμίως από την κυκλοφορία του τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα, φτάνοντας στο No. 1 στα αμερικανικά dance ραδιόφωνα, ενώ παράλληλα έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το τραγούδι, το οποίο ανέβηκε στο Top 10 επιτυχία σε δέκα χώρες και στο Top 50 στο Spotify σε 31 χώρες, το «The Business», έχει λάβει μία υποψηφιότητα για την Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση στα 64α Βραβεία Grammy, όπως επίσης και 15 πλατινένιους δίσκους και οκτώ χρυσούς δίσκους σε όλο τον κόσμο.

Διαφήμιση

Το tracklist του «Drive»

1. All Nighter

2. The Motto – με την Ava Max

3. 10:35 – με την Tate McRae

4. The Business

5. Chills (LA Hills) – με τον A Boogie With Da Hoodie

6. Hot In It – με την Charli XCX

7. Pump It Louder – με τους Black Eyed Peas

8. Learn 2 Love

9. Don’t Be Shy – με την Karol G

10. Bet My Dollar – με τη Freya Riding

11. Back Around – με τους AR/CO

12. Lay Low