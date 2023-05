Τι ετοιμάζουν Sam Smith και Madonna;

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστή καμία λεπτομέρεια για τη συνεργασία του Sam Smith και της Madonna.

Ο Sam Smith προανήγγειλε μία μυστηριώδη συνεργασία με τη Madonna, λίγες ώρες πριν αναγκαστεί να ακυρώσει τη συναυλία του στο Μάντσεστερ μετά από μόλις τέσσερα τραγούδια.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγονται ο Sam Smith και η Madonna να λένε «Sam και Madonna», ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο κείμενο σε μαύρο φόντο.

Το ηλεκτρισμένο βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του Βρετανού τραγουδιστή στα social media ξεκινά με μία μαύρη οθόνη προτού ακουστεί η φωνή του Smith να λέει «Sam and…». Αμέσως μετά, εμφανίζεται η Madonna για να ψιθυρίσει βασανιστικά το όνομά της.

Οι δύο καλλιτέχνες επαναλαμβάνουν τα ονόματά τους άλλες δύο φορές πριν το teaser τελειώσει απότομα.

Ο Sam Smith δεν αποκάλυψε καμία άλλη πληροφορία σχετικά με την επερχόμενη συνεργασία με τη Madonna, αλλά ακόμα και χωρίς ημερομηνία κυκλοφορίας ή τίτλο, θαυμαστές και διάσημοι φίλοι συνέρρευσαν στα σχόλια του θαυμαστή για να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για τη σίγουρα εμβληματική σύμπραξη με τη βασίλισσα της pop.

Σε ένα tweet που δημοσίευσε λίγο αργότερα, ο Sam Smith έγραψε: «Μάντσεστερ, έχουμε μία έκπληξη για εσάς απόψε. Το “Unholy” δεν θα είναι το τελευταίο τραγούδι…».

Ωστόσο, το κοινό του Μάντσεστερ δεν έμαθε ποτέ ποια ήταν η έκπληξη, αφού ο Sam Smith αναγκάστηκε να σταματήσει τη συναυλία του στο AO Arena το βράδυ επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα με τη φωνή του.

Ο 31χρονος τραγουδιστής αργότερα ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του για τη διακοπή της συναυλίας του μετά από τέσσερα τραγούδια και επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα πραγματοποιηθούν όπως είχαν προγραμματιστεί άλλες δύο συναυλίες του.

Ο Sam Smith κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του «Gloria» στα τέλη Ιανουαρίου.

Προπομπός του άλμπουμ ήταν το smash hit «Unholy» με τη συμμετοχή της Kim Petras και το «Gimme», ενώ την ημέρα της άφιξης του «Gloria», ο Sam Smith έδωσε στη δημοσιότητα το μουσικό βίντεο για το single «I’m Not Here To Make Friends».

Εν τω μεταξύ, η Madonna προετοιμάζει αυτή τη στιγμή την επερχόμενη περιοδεία της «The Celebration Tour» μετά την κυκλοφορία του «Finally Enough Love: 50 Number Ones» το περασμένο καλοκαίρι.

Η περιοδεία, με την οποία η Madonna θα γιορτάσει τα 40 χρόνια παρουσίας της στη μουσική βιομηχανία, θα ξεκινήσει από το Βανκούβερ στις 15 Ιουλίου.