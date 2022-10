Θύμα κλοπής η Lana Del Rey – Έχασε τα ακυκλοφόρητα τραγούδια και το νέο βιβλίο της

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που η Lana Del Rey πέφτει θύμα κλοπής.

Η Lana Del Rey αποκάλυψε ότι έκλεψαν τον φορητό υπολογιστή, τους σκληρούς δίσκους και τις βιντεοκάμερες από το αυτοκίνητό της ενώ βρισκόταν στο Melrose Place στο Λος Άντζελες, χάνοντας μεγάλο μέρος από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια της και το νέο βιβλίο της.

Η 37χρονη τραγουδίστρια εξήγησε ότι έχασε ένα αρχείο 200 σελίδων για το επερχόμενο βιβλίο της από τη Simon & Schuster, για το οποίο δεν είχε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και πρέπει να το ξεκινήσει από την αρχή. Και ενώ έσβησε τα περιεχόμενα του φορητού υπολογιστή της εξ αποστάσεως, η Lana Del Rey δήλωσε ότι εξακολουθεί να παρατηρεί ότι τα ακυκλοφόρητα τραγούδια της διαρρέουν στο διαδίκτυο.

Σε ένα μήνυμα που μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μέσω του ιδιωτικού λογαριασμού της στο Instagram, η Lana Del Rey περιέγραψε ότι διέρρηξαν το αυτοκίνητό της όταν «απομακρύνθηκε για ένα λεπτό» και όταν επέστρεψε είδε όλα τα παράθυρα σπασμένα και το σακίδιό της να λείπει.

«Μέσα σε αυτό ήταν ο υπολογιστής μου και οι τρεις βιντεοκάμερες και οι σκληροί δίσκοι μου», είπε η τραγουδίστρια, σημειώνοντας ότι αναγκάστηκε να σβήσει το περιεχόμενο του υπολογιστή της απομακρυσμένα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η Lana Del Rey διέγραψε το μοναδικό αντίγραφο ενός αρχείου 200 σελίδων για το επερχόμενο βιβλίο ποίησής της, «Behind The Iron Gates: Insights From An Institution», το οποίο ετοίμαζε εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια.

Η Lana Del Rey είπε ότι δεν είχε αποθηκεύσει αντίγραφα ασφαλείας του προσχεδίου επειδή «δεν υπάρχουν συστήματα cloud στα οποία έχουμε πρόσβαση». Παρόλα αυτά, επιβεβαίωσε ότι δεν θα εγκαταλείψει το βιβλίο, αλλά αντίθετα θα «ξεκινήσει από την αρχή».

Σχετικά με τη σημασία του γεγονότος ότι έχασε τη δουλειά της, η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Αγαπούσα το βιβλίο που έχασα με όλη μου την καρδιά και έβαλα πολύ πάθος σε αυτό».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Lana Del Rey: Ασφαλιστικά μέτρα κατά άνδρα που έκλεψε το αυτοκίνητό της

Στη συνέχεια, η Lana Del Rey ανέφερε ότι υλικό από τους σκληρούς δίσκους της – κυρίως τα «τραγούδια και προσωπικές φωτογραφίες» – είχε αρχίσει να διαρρέει στο διαδίκτυο και παρακάλεσε τους θαυμαστές της να αγνοήσουν οποιοδήποτε υλικό βλέπουν να εμφανίζεται στο διαδίκτυο, λέγοντας: «Σας παρακαλώ, μην ακούσετε τη μουσική, αν τη δείτε, γιατί δεν έχει βγει ακόμα».

Το άλμπουμ που ετοίμαζε, ο διάδοχος του περσινού «Blue Banisters», δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα μέχρι στιγμής, αλλά η Lana Del Rey διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι, όπως και με το βιβλίο της, δεν θα πτοηθεί από αυτό το πλήγμα. «Είμαι σίγουρη για τον δίσκο που έρχεται και παρά τους τόσους πολλούς παράγοντες ασφαλείας και τα τόσα διαφορετικά επίπεδα, θέλω πραγματικά να επιμείνω και να κάνω την καλύτερη τέχνη που μπορώ», τόνισε.

Αναφερόμενη στη συχνότητα με την οποία φαίνεται να γίνεται στόχος διαρρηκτών, η Lana Del Rey είπε ακόμα: «Προφανώς δεν θα αφήσω ποτέ ξανά κάτι στο αυτοκίνητο, ακόμα κι αν είναι μόνο για μία στιγμή. Αλλά είχαμε τα ίδια προβλήματα και στο σπίτι και είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Και παρόλο που είμαι τόσο ευγνώμων που μπορώ να μοιραστώ όλα τα καλά πράγματα, θέλω επίσης να μοιραστώ ότι ήταν μία πρόκληση».

«Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι ένα μικρό εμπόδιο, όσον αφορά τη δημιουργική διαδικασία και τη διατήρηση της ασφάλειας και της αξίας των πραγμάτων – και τη διατήρηση και της δικής μου ασφάλειας, με όλη τη δραστηριότητα που συμβαίνει γύρω μου, στο σπίτι μου, παντού όπου πηγαίνω», συνέχισε.

«Και δεν νομίζω καν ότι μία έκκληση για σεβασμό της ιδιωτικής ζωής θα έκανε κάτι, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής σχετικά με το γεγονός ότι έχω ανησυχίες για το τι πρόκειται να βγει εκεί έξω…», παραδέχτηκε.

Προλαβαίνοντας τα αναπόφευκτα σχόλια που θα της υποδείξουν να είναι πιο ασφαλής με τα δεδομένα της, η Lana Del Rey επισήμανε ότι «δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα που μπορεί να γίνει γιατί δεν μπορώ πραγματικά να κάνω τις συσκευές μου πιο ασφαλείς».

«Αν έχουν πρόσβαση κάποιοι άνθρωποι σε αυτές τις συσκευές είναι κάτι που δεν γνωρίζω και είναι αναπόφευκτο, εκτός κι αν δεν τις έχω εγώ εντελώς και δεν τις έχει κανείς, όσον αφορά τα τραγούδια. Έτσι, ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι άλλο διαθέσιμο ή ότι δεν θα κλαπεί», σχολίασε.