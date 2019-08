Μία επανεκτέλεση του «Love Is In The Air» από τους Milk & Sugar.

Σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, το 2001, οι Milk & Sugar κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ένα remix της τεράστιας disco επιτυχίας «Love Is In The Air» των ‘70s με ερμηνευτή τον John Paul Young.

Η κυκλοφορία τους τότε έκανε μεγάλη επιτυχία στο κοινό της house μουσικής και βρέθηκε στα Pop Charts αρκετών χωρών, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, όπου και τότε είχε κυκλοφορήσει από την εταιρία Planetworks.

Αυτήν τη φορά, οι Milk & Sugar μας παρουσιάζουν μία επανεκτέλεση του αρχικού κομματιού σε συνεργασία πάντα με τον John Paul Young.

H αγαπημένη του ερμηνεία, το ρυθμικό μπάσο στο φόντο και ένα uplifting riff κλασικού πιάνου δίνουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Οι Milk & Sugar είναι δύο Γερμανοί παραγωγοί house μουσικής. Αποτελούνται από τον Mike Milk, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Michael Kronenberger, και από τον Steven Sugar, κατά κόσμον Steffen Harding.

Από το 1993 μέχρι σήμερα το δίδυμο έχει συνεργαστεί χρησιμοποιώντας διάφορα ονόματα, όπως τα Axis, Hitch Hiker & Jacques Dumondt και Mike Stone & Steve Heller, έχοντας σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ των οποίων το remake για το «Love Is In The Air».

Το 1997 ο Michael Kronenberger και ο Steffen Harding σχημάτισαν τους Milk & Sugar.