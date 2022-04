Thomas Rhett και Katy Perry συνεργάζονται στο νέο τραγούδι «Where We Started»

Ο Thomas Rhett συνεργάζεται με την Katy Perry στο ομώνυμο τραγούδι του νέου άλμπουμ του «Where We Started».

Ο Thomas Rhett παρουσιάζει «το πιο ουσιαστικό έργο του» (USA Today) σήμερα με την κυκλοφορία του έκτου άλμπουμ του «Where We Started».

Μία δεκαετία μετά την έναρξη της δισκογραφικής καριέρας του, ο Thomas Rhett περιγράφει λεπτομερώς την πορεία προς την αρχή παρουσιάζοντας σε 15 τραγούδια την παραγωγική τραγουδοποιία, την ηχητική πρωτοπορία και την ασταμάτητη δυναμική του.

Ο Thomas Rhett συνεργάζεται με τον Riley Green στο «Half Of Me», ενώ ο Tyler Hubbard και ο Russell Dickerson συμμετέχουν στο μελαγχολικό «Death Row» – ένα τραγούδι που το Billboard εκθειάζει ως «ένα από τα πιο επιδραστικά, αληθινά country τραγούδια που θα ακούσετε φέτος».

Επίσης, ενώνει τις δυνάμεις του με την Katy Perry στο roots-pop ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ «Where We Started».

Η απροσδόκητη συνεργασία δεν ήταν αρχικά στα σχέδια, ωστόσο, ένα μέλος από την ομάδα του Thomas Rhett έστειλε το τραγούδι στην Katty Perry για να τη ρωτήσει αν θα την ενδιέφερε να προσθέσει τη φωνή.

«Η συμμετοχή της Katy Perry σε αυτό το τραγούδι ήταν κάτι που με εντυπωσίασε», εξήγησε ο Thom Rhett κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης Τύπου.

«Η Alison Jones από την εταιρεία της το έστειλε και αμέσως απάντησε: “Πότε θα βάλω τη φωνή μου σε αυτό το τραγούδι;”. Καθόμουν εκεί και έλεγα: “Αλήθεια;” Ήμουν πάντα μεγάλος θαυμαστής της. Η συμμετοχή της πραγματικά ενίσχυσε το συναίσθημα αυτού του τραγουδιού. Είναι ένα τραγούδι με το οποίο πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι θα ταυτιστούν και πολλοί άνθρωποι θα το απολαύσουν», ανέφερε.

«Αφιέρωσε πραγματικά πολύ χρόνο και προσπάθεια σε αυτό το τραγούδι. Αυτό μου θύμισε πόσο εκπληκτική τραγουδίστρια είναι και νιώθω ότι πραγματικά του έδωσε ζωή», τόνισε ο Thomas Rhett.

Δέκα χρόνια αφότου υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο με την The Valory Music Co. της Big Machine Label Group, ο Thomas Rhett που γεμίζει – ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως «ο πιο αξιόπιστος δημιουργός Νο. 1 singles στην country μουσική» (Variety) – έχει 18 πολυπλατινένιες και χρυσές No. 1 επιτυχίες, 12 δισεκατομμύρια streams και το μεγαλύτερο σερί Νο. 1 επιτυχιών στα country ραδιόφωνα των ΗΠΑ (Mediabase/Country Aircheck Chart).

Ο Thomas Rhett έχει χαρακτηριστεί «πρίγκιπας της country» (USA Today) και έχει τιμηθεί με οκτώ βραβεία στα ACM Awards, μεταξύ των οποίων και το βραβείο για τον Διασκεδαστής της Χρονιάς, δύο βραβεία στα CMA Awards, ενώ έχει λάβει πέντε υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy.

Επίσης έχει αποσπάσει βραβεία στα CMT Music Awards, Billboard Music Awards και iHeartRadio Music Awards, ενώ έχει τιμηθεί και με δύο βραβεία CMA Triple Play για τη δημιουργία τριών τραγουδιών που έγιναν Νο. 1 μέσα σε διάστημα 12 μηνών.