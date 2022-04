Ο Thom Yorke συμμετέχει με το «That’s How Horses Are» στο soundtrack του «Peaky Blinders»

Το δεύτερο τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε ο Thom Yorke για το soundtrack της νέας σεζόν του «Peaky Blinders».

Ο Thom Yorke των Radiohead κυκλοφορεί ένα ακόμη τραγούδι για τη νέα σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Peaky Blinders».

Το «That’s How Horses Are» είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι με βάση το πιάνο, το οποίο εμπλουτίζεται με την προσθήκη εγχόρδων περίπου στα μισά της διάρκειάς του.

Τον προηγούμενο Μάρτιο, ο Thom Yorke κυκλοφόρησε για τις ανάγκες της έκτης σεζόν του «Peaky Blinders» το τραγούδι «5.17».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Φεβρουάριο στο NME, ο σκηνοθέτης του «Peaky Blinders», Anthony Byrne, αποκάλυψε ότι ο Thom Yorke και ο Jonny Greenwood των Radiohead είχαν συνεισφέρει με πρωτότυπη μουσική στο soundtrack για τον τελευταίο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του BBC.

«Η μουσική ήταν πάντα πολύ σημαντική από ιστορικής απόψεως και ήθελα πολύ να προσθέσω μια δραματική μουσική. Το χρησιμοποιήσαμε πολύ περισσότερο σε αυτή τη σεζόν. Είναι μια πολύ πιο έντονη σεζόν, οπότε η μουσική οδηγεί τα πράγματα σε μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση», εξήγησε ο Anthony Byrne.

Η μουσική των Radiohead έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στη σειρά, ενώ το «You & Whose Army?» και το «Pyramid Song» είναι μεταξύ των τραγουδιών του επερχόμενου box set βινυλίου με όλη τη μουσική του «Peaky Blinders» που θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου.

Η έκτη και τελευταία σεζόν του «Peaky Blinders» προβλήθηκε αυτή την περίοδο από το BBC και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 10 Ιουνίου.

Ο Thom Yorke κυκλοφόρησε το τελευταίο προσωπικό άλμπουμ του, με τίτλο «ANIMA», το 2019 και έκτοτε μοιράζεται νέα μουσική στο πλαίσιο διαφόρων projects.

Πέρυσι, ο Thom Yorke και ο Jonny Greenwood των Radiohead και ο Tom Skinner των Sons Of Kemet δημιούργησαν το νέο συγκρότημα The Smile, το οποίο έκανε την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση στο livestream «Live At Worthy Farm Livestream» του «Glastonbury» τον Μάιο του 2021.

Οι The Smile έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα τρία τραγούδια, το «You Will Never Work In Television Again», το «The Smoke» και πιο πρόσφατα το «Skrting On The Surface».