Ο Thom Yorke ερμηνεύει μία σόλο εκδοχή του «Bloom» των Radiohead για την Greenpeace

Το τραγούδι συνοδεύει την ενημερωτική καμπάνια της Greenpeace για τους κινδύνους της υπεραλίευσης.

Ο Thom Yorke παρουσίασε μία σόλο εκδοχή του «Bloom» των Radiohead σε ένα νέο βίντεο της Greenpeace για την Ημέρα Ενημέρωσης για τους Καρχαρίες με τίτλο «The Lonely Shark».

Αυτή η νέα εκδοχή μειώνει το τραγούδι του άλμπουμ «The King Of Limbs» (2011) σε σχεδόν δύο λεπτά, καθώς η μαγευτική φωνή του Yorke χρησιμοποιείται για να συνοδεύσει την ιστορία δύο καρχαριών που χωρίζονται όταν ο ένας από αυτούς αιχμαλωτίζεται από ένα αλιευτικό σκάφος.

«Τα τελευταία 50 χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός των καρχαριών έχει μειωθεί κατά 70%», αναφέρεται στην περιγραφή του βίντεο.

«Οι καρχαρίες αφανίζονται από την υπεραλίευση με σκοπό το κέρδος. Αλλά οι ωκεανοί μας μπορούν να ανακάμψουν αν τους προστατεύσουμε», σημειώνεται.

Το βίντεο της Greenpeace προτρέπει επίσης τους χρήστες να υπογράψουν το αίτημα για της οργάνωσης προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την κατάρτιση μίας Παγκόσμιας Συνθήκης για τους Ωκεανούς.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Thom Yorke μοιράζεται μία νέα εκδοχή του «Bloom».

Το 2017, οι Radiohead ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον συνθέτη Hans Zimmer για να δημιουργήσουν μία πεντάλεπτη έκδοση του τραγουδιού για την περιβαλλοντική σειρά «Blue Planet II» του BBC, με τίτλο «(Ocean) Bloom» η οποία ηχογραφήθηκε μαζί με την BBC Concert Orchestra.

Ο Thom Yorke ηχογράφησε ξανά το «Bloom» για τις ανάγκες του «Blue Planet II», ενώ ερμήνευσε επίσης το τραγούδι στο πλαίσιο εμφάνισής του από τα Electric Lady Studios το 2019.

Αυτή είναι και η εκδοχή του τραγουδιού που χρησιμοποιήθηκε στο νέο βίντεο της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace.

Παράλληλα με τη δουλειά του στους The Smile, το συγκρότημα που δημιούργησε μαζί με τον Johnny Greenwood και τον Tom Skinner, ο Thom Yorke κυκλοφόρησε δύο τραγούδια, με τους τίτλους «5.17» και «That’s How Horses Are», για την έκτη και τελευταία σεζόν της σειράς «Peaky Blinders».

Το τελευταίο προσωπικό άλμπουμ του Thom Yorke ήταν το «ANIMA», το οποίο κυκλοφόρησε το 2019.