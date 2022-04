Οι The Smile είναι το νέο συγκρότημα που δημιούργησαν ο Thom Yorke και ο Jonny Greenwood των Radiohead και ο Tom Skinner των Sons of Kemet.

Ο Thom Yorke αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ των The Smile είναι «σχεδόν έτοιμο».

Το συγκρότημα, στο οποίο συμμετέχουν ο Thom Yorke, ο συνεργάτης του στους Radiohead, Jonny Greenwood και ο ντράμερ Tom Skinner των Sons of Kemet, σχηματίστηκε πέρυσι και από τις αρχές της χρονιάς μοιράζονται ανά διαστήματα singles από το επερχόμενο πρώτο άλμπουμ τους.

Το νέο single «Pana-vision», το οποίο κυκλοφόρησε αυτό τον μήνα και συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της σειράς «Peaky Blinders», είναι το τέταρτο τραγούδια των The Smile από τότε που έκαναν το ντεμπούτο τους το 2021 στο livestream του «Live at Worthy Farm» που αντικατέστησε το βρετανικό φεστιβάλ «Glastonbury».

Αμέσως μετά την είσοδο το 2022 κυκλοφόρησαν το «You Will Never Work In Television Again», το πρώτο τραγούδι τους και στη συνέχεια ακολούθησαν το «The Smoke», το «Skrting On The Surface» και πιο πρόσφατα το «Pana-vision».

Ο Thome Yorke, μιλώντας μαζί με τον Jonny Greenwood στο podcast «Smartless», επιβεβαίωσε ότι το νέο άλμπουμ των The Smile έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας του άλμπουμ, περιέγραψε: «Ο Jonny είχε έρθει με ένα σωρό ιδέες και δεν τον είχα δει για αρκετό καιρό, οπότε όλες απλά ξεχύθηκαν πριν προλάβω να πω: “Περίμενε, περίμενε, περίμενε”. Υπήρχαν πολλές φορές που αναδρομικά έλεγα: “Εντάξει, τι θα κάνω με αυτό;”. Το οποίο ήταν πολύ ωραίο».

«Μου αρέσει να προσπαθώ να βρίσκω διαφορετικούς τρόπους να γράφω στίχους. Μου αρέσει να βρίσκω διαφορετικούς τρόπους να συναρμολογώ μουσική. Μου αρέσει να μαθαίνω νέα όργανα, όπως ο Jonny», συνέχισε.

«Με ξυπνάει το πρωί και μάλλον θα με ξυπνάει πάντα, εκτός αν χάσω την ικανότητά μου να σκέφτομαι καθαρά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν λέω: “Τώρα πρέπει να κινηθούμε σε αυτόν τον τομέα”. Δεν υπάρχει καμία μορφή ατζέντα περί αισθητικής. Επηρεάζεσαι από αυτά που ακούς. Πάντα αγοράζω καινούργια μουσική κατά κάποιο τρόπο», εξήγησε.

Την περασμένη εβδομάδα (9 Απριλίου), ο Thom Yorke πραγματοποίησε ένα ακουστικό σετ στο «Zeltbühne» στο Zermatt της Ελβετίας όπου παρουσίασε για πρώτη φορά σόλο εκτελέσεις τραγουδιών των Radiohead όπως τα «Bodysnatchers», «Daydreaming», «Decks Dark» και «Exit Music (For A Film)».

Οι πρώτες ζωντανές εμφανίσεις των Smile πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του Ιανουαρίου με τρεις συναυλίες σε μία νύχτα στο «Magazine» στο Greenwich του Λονδίνου.