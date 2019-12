Thom Yorke, Flea, Elton John και Beyoncé στη shortlist για τα Oscar 2020

Περιμένοντας τις επίσημες υποψηφιότητες για τα Oscar 2020, η μάχη για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι αναμένεται καυτή!

Τα Όσκαρ του 2020 πλησιάζουν, με την Ακαδημία Κινηματογράφου να αναγγέλλει μερικούς από τους υποψηφίους που είναι υποψήφιοι για το διάσημο αγαλματίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας με το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι. Ο διαγωνισμός φέτος αναμένεται να είναι αρκετά ζεστός, δεδομένου ότι μεταξύ των ονομάτων της λίστας βρίσκονται αυτά των Beyoncé, Thom Yorke, Flea και Elton John.

Επί του παρόντος υπάρχουν 14 τραγούδια που έχουν εισαχθεί στη shortlist για τα Όσκαρ. Το «Spirit» της Beyoncé που δημιουργήθηκε για τη νέα έκδοση του «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών (The Lion King)», το «Daily Battles», που δημιουργήθηκε από τον frontman των Radiohead μαζί με τον μπασίστα των Red Hot Chili Peppers για το «Motherless Brooklyn», το «(I’m Gonna) Love Me Again» του Elton John για το αυτοβιογραφικό μιούζικαλ «Rocketman».

Επίσης τα, «Into the Unknown», από των Idina Menzel, Aurora και Panic! at the Disco για το «Frozen 2», το «Letter to My Godfather» του Pharrell για το «The Black Godfather», αλλά και το «I Can’t Let You Throw Yourself Away» του Randy Newman για το «Toy Story 4». Μεταξύ αυτών που αποκλείστηκαν, ξεχωρίζει το «Beautiful Ghost», τραγούδι της Taylor Swift και του Andrew Lloyd Webber για το «Cats».

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιανουαρίου 2020, ενώ η τελετή απονομής των 92ων βραβείων Οσκαρ θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020.