Ο Thom Yorke επιβεβαιώνει ότι oι The Smile ετοιμάζουν νέα τραγούδια

Οι The Smile κυκλοφόρησαν το πρώτο άλμπουμ τους τον περασμένο Μάιο.

Ο Thom Yorke επιβεβαίωσε ότι oι The Smile, το side project των Radiohead, έχουν νέα μουσική στα σκαριά.

Το συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από τον Thom Yorke και τον Johnny Greenwood των Radiohead και τον Tom Skinner των Sons Of Kemet, κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του, με τίτλο «A Light For Attracting Attention», τον Μάιο.

Στην πρώτη στάση της περιοδείας τους τον ίδιο μήνα, οι The Smile τους παρουσίασαν ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Friend of a Friend» (που τώρα μετονομάστηκε σε «People on Balconies»), για το οποίο ο Thom Yorke δήλωσε ότι «το γράψαμε κυριολεκτικά σήμερα».

Λίγες μέρες αργότερα, ο Thome Yorke παρουσίασε ένα άλλο τραγούδι που βρίσκεται υπό επεξεργασία με τίτλο «Bodies Laughing» λέγοντας: «Χθες γράψαμε άλλο ένα νέο τραγούδι».

Τον περασμένο μήνα, οι The Smile εμφανίστηκαν στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ «Primavera Sound» στη Βαρκελώνη. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους – την οποία ο frontman των Strokes, Julian Casablancas, αποκάλεσε «το καλύτερο σόου που έχω δει εδώ και χρόνια» – παρουσίασαν ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Colours Fly».

new one … work in progress … there are a few .. https://t.co/jPeNYiNVEz — Thom Yorke (@thomyorke) July 10, 2022

Το συγκρότημα ανάρτησε τώρα στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο με την εκτέλεση του τραγουδιού στο φεστιβάλ.

Στη συνέχεια, ο Thome Yorke αναδημοσίευσε στο Twitter το βίντεο, λέγοντας στο κοινό ότι πρόκειται για ένα «έργο σε εξέλιξη», ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν και κάποια άλλα νέα τραγούδια στα σκαριά.

«Νέο… υπό εξέλιξη έργο… υπάρχουν μερικά ακόμη…», έγραψε ο Thom Yorke.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία των The Smile θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιουλίου στη Σικελία της Ιταλίας, ενώ τον Αύγουστο θα ακολουθήσει μία και μοναδική εμφάνιση στο Λονδίνο.

Οι The Smile ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2022 θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, για την προώθηση του παρθενικού άλμπουμ τους.

Το συγκρότημα θα ξεκινήσει την περιοδεία από το Providence του Rhode Island στις 14 Νοεμβρίου και θα ταξιδέψει σε όλες τις ΗΠΑ και τον Καναδά, κάνοντας εν τω μεταξύ δύο εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη.

Δείτε παρακάτω ακόμα περισσότερα βίντεο από τα νέα τραγούδια που έχουν παρουσιάσει οι The Smile στις εμφανίσεις τους: