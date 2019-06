Ο Thom Yorke επιστρέφει με ένα αριστουργηματικό άλμπουμ, το καλύτερο ίσως στη σόλο δισκογραφία του.

Το νέο άλμπουμ «ANIMA» του Thom Yorke κυκλοφορεί ψηφιακά από την XL Recordings. Η φυσική έκδοση του δίσκου θα είναι διαθέσιμη από τις 19 Ιουλίου.

Η ψηφιακή κυκλοφορία του άλμπουμ συνοδεύεται από μία ταινία μικρού μήκους που φέρει τον ίδιο τίτλο, «ANIMA». Τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο Paul

Thomas Anderson και το βίντεο περιέχει έχει τρία κομμάτια από το νέο άλμπουμ του κεντρικού τραγουδιστή των Radiohead.

Το φιλμ προβάλλεται αποκλειστικά στο Netflix.

Ο Thom Yorke έχει υπογράψει εξ ολοκλήρου όλα τα τραγούδια του «ANIMA» και την παραγωγή έχει αναλάβει Nigel Godrich. Ορισμένες από τις δημιουργίες έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεων του Yorke στο πλαίσιο της δισκογραφικής δουλειάς του «Tomorrow’s Modern Boxes» (2014).

Το «ANIMA» περιέχει επίσης κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό για τους οπαδούς των Radiohead: Το «Dawn Chorus».

Το τραγούδι ακούστηκε πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενός soundcheck το 2008. Στη συνέχεια η μπάντα δημιούργησε μία εικονική εταιρεία με την επωνυμία «Dawn Chorus LLP» για να χειριστεί την επιχειρηματική πλευρά του άλμπουμ «A Moon Shaped Pool» (2016).

Ένα επιπλέον τραγούδι με τον τίτλο «Ladies & Gentlemen, Thank You For Coming» θα είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις βινυλίου του «ANIMA».

Βασικό γνώρισμα του άλμπουμ είναι χρήση samples και loops. Τα τραγούδια εκτυλίσσονται σε ένα δυστοπικό σκηνικό που προκαλεί απρόβλεπτες αντιδράσεις σε συναισθηματικό επίπεδο, καθώς κυριαρχεί μία έντονη αίσθηση αγωνίας σε όλες τις συνθέσεις.

Οι Thom Yorke, Nigel Godrich και Tarik Barri συνεχίζουν τις κοινές εμφανίσεις τους και φέτος θα περιοδεύσουν σε Ευρώπη, Ιαπωνία, Κορέα και Βόρεια Αμερική.



Το tracklist του «ANIMA»:

1. Traffic

2. Last I Heard (…He Was Circling The Drain)

3. Twist

4. Dawn Chorus

5. I Am A Very Rude Person

6. Not The News

7. The Axe

8. Impossible Knots

9. Runwayaway