Ο Thom Yorke κυκλοφορεί το σόλο τραγούδι «5.17» για το soundtrack του «Peaky Blinders»

Ο Thom Yorke συμμετέχει με δύο πρωτότυπα τραγούδια στο soundtrack για τη νέα σεζόν του «Peaky Blinders».

Ο Thom Yorke των Radiohead κυκλοφόρησε ένα νέο σόλο τραγούδι με τίτλο «5.17» για το soundtrack της σειράς «Peaky Blinders».

Το «5.17» είναι το πρώτο από τα δύο νέα τραγούδια του Thom Yorke που θα συμπεριληφθούν στο soundtrack του «Peaky Blinders». Το δεύτερο τραγούδι, με τίτλο «That’s How Horses Are», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Απριλίου.

Η έκτη και τελευταία σεζόν του «Peaky Blinders» προβάλλεται αυτή την περίοδο από το BBC και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 10 Ιουνίου.

Την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της έκτης σεζόν της επικής σειράς εποχής παρακολούθησαν 3,8 εκατομμύρια τηλεθεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο, αριθμός που ισοφαρίζει το ρεκόρ που είχε σημειωθεί στο φινάλε της πέμπτης σεζόν.

Στις 27 Μαΐου πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα box set βινυλίου με όλη τη μουσική του «Peaky Blinders». Τα 49 μουσικά κομμάτια και οι διάλογοι από τις πέντε πρώτες σεζόν της σειράς θα συγκεντρωθούν σε τρεις κόκκινους δίσκους βινυλίου.

Η κυκλοφορία θα περιλαμβάνει δύο εκδοχές του εμβληματικού τραγουδιού «Right Hand Red» που επενδύει τους τίτλους του «Peaky Blinders», την αυθεντική έκδοση από τους Nick Cave And The Bad Seeds καθώς και μία διασκευασμένη εκδοχή από την PJ Harvey.

Επίσης, περιλαμβάνονται τραγούδια όπως τα «Love Is Blindness» του Jack White, «Do I Wanna Know» των Arctic Monkeys, «You and Whose Army» των Radiohead και «Lazarus» του David Bowie, αλλά και τραγούδια των Royal Blood, Laura Marling, The White Stripes και Queens Of The Stone Age.

Ο δημιουργός της σειράς, Steven Knight, δήλωσε: «Η ιστορία των “Peaky Blinders” και η μουσική που χρησιμοποιούμε είναι δίδυμα, γεννήθηκαν την ίδια στιγμή. Θα ήταν δύσκολο να φανταστούμε τις περισσότερες από τις κομβικές στιγμές χωρίς το soundtrack».

«Χαίρομαι τόσο πολύ που επιτέλους καταφέραμε να συγκεντρώσουμε μερικά από τα τραγούδια σε ένα άλμπουμ, για να μεταφέρουμε την ατμόσφαιρα, την κομψότητα και την αγριάδα της σειράς στα ακουστικά και τα ηχεία σας», πρόσθεσε.

Πέρυσι, ο Thom Yorke και ο Jonny Greenwood των Radiohead και ο ντράμερ Tom Skinner των Sons Of Kemet προχώρησαν στη δημιουργία ενός νέου συγκροτήματος με το όνομα The Smile.

Το τρίο κυκλοφόρησε στις αρχές του Ιανουαρίου το πρώτο του single, με τίτλο «You Will Never Work In Television Again» και λίγες εβδομάδες αργότερα ακολούθησε το «The Smoke». Η μπάντα θα κάνει αυτήν την άνοιξη μία σειρά από εμφανίσεις στην Ευρώπη.