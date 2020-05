Θοδωρής Βουτσικάκης: Τραγουδά με τη χορωδία του Κόκκινου Στρατού για την ειρήνη

View this post on Instagram

#behindthescenes Πέρσι τέτοιες μέρες η #ΌμορφηΖωή μας ξεκίνησε το ταξίδι της. Η μοναδική σύνθεση του @nicolapiovaniufficiale, οι λυτρωτικοί στίχοι της Λίνα Νικολακοπούλου, η υπέροχη ενορχήστρωση του @instantkarmatic, έδωσαν πνοή σε ένα μεγάλο μου όνειρο και με έκαναν να νιώσω ξεχωριστά. Οι μέρες είναι απαιτητικές αλλά εμείς συνεχίζουμε! Θ. 💙 Ευχαριστούμε τον @serafeimntousias για την οπτικοποίηση και την @vagginet για την φωτογραφική αποτύπωση της στιγμής. #omorfizoi #lavitaebella #lifeisbeautiful #nicolapiovani #oscarwinner #linanikolakopoulou #thodorisvoutsikakis #panikoxygen #mediterranean #soundtracks #singerlife #singthelife #musicvideo #videoclip #Voutsikakis