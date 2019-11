Η φωνή του George Michael δίνει το πρόσταγμα: «This Is How (We Want You To Get High)».

Το «This Is How (We Want You To Get High)» είναι το πρώτο τραγούδι του George Michael που κυκλοφορεί όχι μόνο μετά τον αδόκητο θάνατό του, στις 25 Δεκεμβρίου 2016 σε ηλικία 53 ετών, αλλά και μετά το 2012.

Το καινούργιο τραγούδι είναι η μεγάλη έκπληξη που επιφυλάσσει στο κοινό το soundtrack της επερχόμενης ταινίας «Last Christmas», που είναι εμπνευσμένη από τα τραγούδια του κορυφαίου George Michael και των αξέχαστων Wham!

Η ιδέα για την ταινία προέκυψε όταν ο Βρετανός παραγωγός David Livingstone μίλησε στη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, παραγωγό και σεναριογράφο Emma Thompson για την αγάπη του για τη θρυλική επιτυχία «Last Christmas» των Wham!

Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι Emilia Clarke («Game Of Thrones»), Henry Golding («Crazy Rich Asians»), Michelle Yeoh και Emma Thompson.

Το soundtrack του «Last Christmas» περιέχει τα πιο αγαπημένα τραγούδια του George Michael και των Wham!, όπως και το ολοκαίνουργιο «This Is How (We Want You To Get High)».

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Paul Feig, δήλωσε στο «BBC News» για το νέο τραγούδι: «Ο George Michael ολοκλήρωνε το νέο άλμπουμ του όταν πέθανε. Ένα από τα τραγούδια μας είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια. Είναι ένα τελείως εκπληκτικό τραγούδι. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που ο κόσμος θα το ακούσει».

Ο George Michael έγραψε το «This Is How» μαζί με τον James Jackman το 2012 στα Air Studios του Λονδίνου και οι τελικές πινελιές μπήκαν το 2015.

Το «This Is How (We Want You To Get High)» είναι διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα από τη Virgin EMI / Universal Music σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις: Ένα radio edit, μία μη λογοκριμένη εκδοχή και μία extended version διάρκειας 5 λεπτών και 40 δευτερολέπτων.