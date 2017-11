Το μεγαλείο μίας διαφορετικής Αμερικής, με ατέλειες και ομορφιά, καταγράφουν οι Thirty Seconds To Mars στο video clip για το νέο τραγούδι τους.

Οι διάσημοι, ανατρεπτικοί και αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Thirty Seconds To Mars επανήλθαν στη δράση με το πιο ενθαρρυντικό τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει.

Έχουν μεσολαβήσει τέσσερα χρόνια από τον τέταρτο ολοκληρωμένο δίσκο του αμερικανικού συγκροτήματος, το «Love, Lust, Faith and Dreams» και παρότι η μπάντα του Jared Leto ανακοίνωσε το διάδοχο τον Αύγουστο του 2016, η ανάπαυλα παρατάθηκε κατά ένα χρόνο.

Τελικά, οι Thirty Seconds To Mars επανεμφανίστηκαν στα τέλη του φετινού καλοκαιριού με το «Walk On Water», το πιο ενθαρρυντικό τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει έως τώρα, εγκαινιάζοντας επίσημα τη συνεργασία τους με την Interscope Records.

«Το “Walk On Water” είναι ένα τραγούδι για όλους εμάς. Είναι ένα τραγούδι για την ελευθερία, την επιμονή, την αλλαγή και τη μάχη γι’ αυτό που πιστεύεις. Είναι ένα κάλεσμα προς δράση, αλλά είναι γεμάτο επίσης από όλο τον οπτιμισμό και την ελπίδα που είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι του “Αμερικανικού Ονείρου”», γράφει ο Jared Leto.

Ό,τι θα δείτε στοv video video συνέβη σε μία μόνο ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 4 Ιουλίου 2017, την «Ημέρα Ανεξαρτησίας».

Πάνω από 10.000 γενναιόδωρα άτομα κατέθεσαν υλικό από εκείνη την ήμερα, συμπεριλαμβανομένου 92 ανθρώπων από το επαγγελματικό προσωπικό του γκρουπ. Βιντεοσκόπησαν σκηνές σε όλη τη χώρα, σε καθεμία από τις πενήντα πολιτείες, συν στο Πουέρτο Ρίκο και στην Ουάσινγκτον και κατέγραψαν ένα πορτρέτο των Η.Π.Α. που είναι απολύτως όμορφο, προκλητικό και αξέχαστο.

Μία πολύ μικρή επιλογή του υλικού είναι τα πλάνα θα δείτε εδώ. Το υπόλοιπο θα είναι μέρος ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο «A Day In The Life Of America», σε σκηνοθεσία του Jared Leto, που θα συνοδεύει το ολοκαίνουριο άλμπουμ των Thirty Seconds To Mars.

Το συγκρότημα επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι το πέμπτο άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει εντός του έτους.

«Είναι μία εξαιρετικά σημαντική στιγμή στη χώρα μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που οι άνθρωποι κινηματογραφούν αυτό που θεωρούν ότι είναι σημαντικό, επιδρά, είναι προκλητικό ή δίνει έμπνευση», λέει ο Jared Leto για το πρότζεκτ.

«Είτε πρόκειται για ένα μόνο πλάνο, ένα άτομο, ένα γεγονός ή μία ιστορία, θέλουμε να δούμε την Αμερική σας. Η γέννηση ενός παιδιού, το τέλος μίας ζωής, το ηλιοβασίλεμα, η ανατολή του ηλίου, οι πολιτικοί, οι μετανάστες, ένας δύτης, ένας πυροσβέστης, οι ήρωες και οι κακοποιοί και κάθε φυλή, χρώμα και πίστη που αποτελούν τον ιστό του έθνους μας. Και φυσικά, τη γιορτή και τα πυροτεχνήματα.

Οι Thirty Seconds To Mars ανυπομονούν για εσάς για να μας βοηθήσετε να συλλάβουμε την Αμερική σε όλη της τη δόξα με τις ατέλειες και την επική ομορφιά και να γιορτάσουμε το πνεύμα αυτού του μεγάλου έθνους με έναν αξέχαστο τρόπο», ολοκληρώνει.

