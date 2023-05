Thirty Seconds To Mars: Κυκλοφορούν το νέο single «Stuck» και ανακοινώνουν άλμπουμ

Οι Thirty Seconds To Mars επιστρέφουν δισκογραφικά.

Οι Thirty Seconds To Mars ανακοινώνουν το πρώτο άλμπουμ τους μετά από πέντε χρόνια και κυκλοφορούν το νέο single «Stuck».

Το «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day» είναι το νέο θριαμβευτικό άλμπουμ των Thirty Seconds To Mars, τους οποίους ίδρυσε ο Jared Leto μαζί με τον αδελφό του Shannon και έκτοτε λειτουργούν με βάση τη διαισθητική δημιουργική αλληλεπίδρασή τους.

O Jared και ο Shannon έγραψαν εκατοντάδες νέα τραγούδια τα τελευταία χρόνια και επέλεξαν δέκα για το νέο άλμπουμ τους, με βάση την γκάμα των συναισθημάτων και των εμπειριών που έζησαν κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που μεσολάβησαν από την κυκλοφορία του προηγούμενου άλμπουμ τους, «America», το οποίο ανέβηκε στις πρώτες θέσεις των charts.

«Ο Shannon και εγώ θέλαμε να κάνουμε ένα άλμπουμ που να λέει ποιοι είμαστε τώρα», δηλώνει ο Jared Leto για το νέο άλμπουμ των Thirty Seconds To Mars, το οποίο έχει ως προπομπό το δυναμικό single «Stuck».

«Τα συνδετικά νήματα είναι μια αίσθηση αισιοδοξίας, γιορτής, ευαλωτότητας και απλότητας επίσης. Δεν θέλαμε να επιστρέψουμε σε κάτι που μας είναι οικείο και νομίζω ότι το καταφέραμε», προσθέτει.

Στο music video για το «Stuck» που σκηνοθέτησε ο Jared Leto, οι Thirty Seconds To Mars τραγουδούν στην κάμερα, ενώ παράλληλα εμφανίζεται μια γυναίκα να γλείφει το πόδι της και ένα φίδι να γλιστράει πάνω στο σώμα ενός μοντέλου.

Το βίντεο ανατρέπεται στο τέλος, καθώς κάνουν την εμφάνισή τους πολυάριθμοι χορευτές και τόσο ο Jared όσο και ο Shannon ξαφνικά εμφανίζονται έγχρωμοι.

Ο Jared Leto εξήγησε ότι το music video είναι ένα «ερωτικό γράμμα σε μερικούς από τους αγαπημένους του φωτογράφους», όπως οι Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus και Herb Ritts, οι οποίοι «άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα και του έδειξαν νέες δυνατότητες».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη JARED LETO (@jaredleto)

«Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για ένα συνοδευτικό κομμάτι και μια συνέχεια ενός ταξιδιού που ξεκίνησε με το “Up In The Air”, μια γιορτή για την τέχνη, το ντιζάιν, τη μόδα και τους αξιόλογους ανθρώπους που τα ζωντανεύουν», αναφέρει ο Jared Lato.

«Είναι ένα ερωτικό γράμμα στη δύναμη της κίνησης και της σύνδεσης, μια απόδειξη του δέους που προκαλούν οι δυνατότητες των ανθρώπων που δεν ταιριάζουν απαραίτητα τόσο καλά στην κοινωνία – αλλά κάνουν τον κόσμο πολύ πιο συναρπαστικό», συνεχίζει.

Το «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day» είναι σύντομο και περιεκτικό, χωρίς να διαθέτει τραγούδια που ξεπερνούν σε διάρκεια τα τρεισήμισι λεπτά και δίνει έμφαση στη συναισθηματική ερμηνεία του Jared Leto που πηγάζει κατευθείαν από την καρδιά του.

Οι Thirty Seconds To Mars εξερευνούν στο νέο άλμπουμ τους νέα συναισθήματα και χρώματα, ενώ βρίσκουν παρηγοριά στα στοιχειώδη: την αγάπη, την εκμετάλλευση της στιγμής, τον πόνο της καρδιάς και την υπέρβαση.

Μεταξύ των κορυφαίων στιγμών του άλμπουμ είναι το έντονο «Seasons», το οποίο συνοδεύεται από την καθησυχαστική ζεστασιά της ακουστικής κιθάρας και των ζωηρών synths, το «Life Is Beautiful» και το «Avalanche» που απογειώνουν τη διάθεση και ανεβάζουν τα χέρια στον αέρα, καθώς και τα περίτεχνα διαμάντια «World on Fire» και «7:1».

«Αν με ρωτούσατε όταν ήμουν παιδί αν θα κυκλοφορούσα έστω μόνο ένα άλμπουμ, θα σας έλεγα ότι είστε τρελοί», λέει ο Jared Leto.

«Έχω εγκαταλείψει τη σχολή Καλών Τεχνών, αλλά πρωτίστως ήμουν μουσικός. Στην πραγματικότητα, υπήρξαν αυτές οι αστείες περίοδοι στη ζωή μου που ήμουν μόνο μουσικός και δεν έκανα ταινίες για έξι χρόνια. Τώρα, φαίνεται ότι όλα έχουν γυρίσει στην αρχή τους», σχολιάζει.

Το νέο άλμπουμ «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day» των Thirty Seconds To Mars θα κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Το tracklst του «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day»

1. Stuck

2. Life is Beautiful

3. Seasons

4. Get Up Kid

5. Love These Days

6. World On Fire

7. 7 to 1

8. Never Not Love You

9. Midnight Prayer

10. Lost These Days

11. Avalanche