Το ατμοσφαιρικό «One Track Mind» προλογίζει το πρώτο άλμπουμ των Thirty Seconds to Mars μετά από πέντε χρόνια απουσίας.

Το πολυπλατινένιο συγκρότημα των Thirty Seconds to Mars αποκαλύπτει το γενικό τίτλο, το tracklist, ένα ολοκαίνουριο single και φιλόδοξη παγκόσμια δημιουργική καμπάνια για το πολυαναμενόμενο πέμπτο άλμπουμ του, το «America» που κυκλοφορεί στις 6 Απριλίου μέσω της Interscope Records / Universal Music.

Το δίσκο κοσμούν συνεργασίας με αστέρες όπως η Halsey και ο A$AP Rocky, ενώ υπάρχει και ένα τραγούδι με την παραγωγή του Zedd. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του άλμπουμ, η μπάντα μοιράζεται ένα τραγούδι με τίτλο «One Track Mind» και με τη συμμετοχή του A$AP Rocky.

Το «America» θα διατεθεί σε μία σειρά από διαφορετικά εξώφυλλα, τα οποία είναι μέρος μίας παγκόσμιας διαφημιστικής καμπάνιας που συμπεριλαμβάνει υπαίθριες πινακίδες και αφίσες σε μεγάλες πόλεις.

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε τοποθεσίες – ορόσημα, όπως η διάσημη Sunset Boulevard του Λος Άντζελες, η Times Square της Νέας Υόρκης και έξω από πολυάριθμους σταθμούς του μετρό στο Λονδίνο.

Οι αφίσες θα εμφανιστούν παγκοσμίως στους δρόμους πόλεων όπως είναι το Τορόντο, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Μπρισμπέιν, Μεξικό, Παρίσι, Βερολίνο, Αμβούργο, Μόναχο, Κολονία, Έσσεν, Νυρεμβέργη, Ανόβερο, Φρανκφούρτη και πολλές ακόμη.

«Για εμένα οι λίστες είναι σχεδόν σαν μία χρονοκάψουλα. Ανεξάρτητα μπορεί να εκπλήξουν, να διασκεδάσουν ή να προκαλέσουν, αλλά ως ομάδα μας δίνουν την αίσθηση του πολιτισμού που ανήκουμε και της εποχής που ζούμε», σχολιάζει ο κεντρικός τραγουδιστής των Thirty Seconds to Mars, ο Jared Leto.

Επεκτείνοντας το κόνσεπτ στη διάθεση όλου του κοινού, οι Thirty Seconds to Mars λανσάρουν την ιστοσελίδα america.thirtysecondstomars.com, όπου ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του εξώφυλλο στα πρότυπα του «America».

Το «One Track Mind» διαδέχεται το «Dangerous Night» και το πρώτο single του επερχόμενου άλμπουμ, το «Walk On Water» που διένυσε τέσσερις εβδομάδες στο ραδιοφωνικό εναλλακτικό chart των ΗΠΑ και παραμένει στο Top 40.

Το video clip για το «Walk On Water» είναι μία πρόγευση από το ντοκιμαντέρ «A Day in the Life of America», το οποίο γυρίστηκε σε μία μόνο ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 4 Ιουλίου 2017, την «Ημέρα Ανεξαρτησίας».

Πάνω από 10.000 γενναιόδωρα άτομα κατέθεσαν υλικό από εκείνη την ήμερα, συμπεριλαμβανομένου 92 ανθρώπων από το επαγγελματικό προσωπικό του γκρουπ. Βιντεοσκόπησαν σκηνές σε όλη τη χώρα, σε καθεμία από τις πενήντα πολιτείες, συν στο Πουέρτο Ρίκο και στην Ουάσινγκτον και κατέγραψαν ένα πορτρέτο των Η.Π.Α. που είναι απολύτως όμορφο, προκλητικό και αξέχαστο.