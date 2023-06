Οι Thirty Seconds To Mars εξετάζουν την εύθραυστη φύση της ζωής στο «Life Is Beautiful»

Το νέο τραγούδι των Thirty Seconds To Mars μας υπενθυμίζει να αγκαλιάζουμε τις φευγαλέες στιγμές της ζωής.

Οι Thirty Seconds To Mars αποκαλύπτουν το νέο τραγούδι τους «Life Is Beautiful».

Το «Life Is Beautiful» είναι το δεύτερο τραγούδι από το επερχόμενο και πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day».

Οι Thirty Seconds To Mars, οι οποίοι αποτελούνται από τα αδέλφια Shannon και Jared Leto, καλωσορίζουν το κοινό σε μία νέα εποχή με ένα τραγούδι που ξεχωρίζει για τα μηνύματά του.

«Ως καλλιτέχνης, ελπίζω να δημιουργώ μουσική που να συνδέεται βαθιά με τους ανθρώπους και το επερχόμενο άλμπουμ μας, “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”, είναι μία απόδειξη αυτής της επιδίωξης», σχολιάζει ο Jared Leto.

«Το “Life Is Beautiful” είναι ένα τραγούδι που εξετάζει την ομορφιά και την ευθραυστότητα της ζωής, υπενθυμίζοντάς μας να αγκαλιάζουμε τις φευγαλέες στιγμές της και να βρίσκουμε παρηγοριά στο απρόβλεπτο ταξίδι της», εξηγεί.

«Ελπίζω αυτό το τραγούδι να ανάψει μία σπίθα στον ακροατή, υπενθυμίζοντάς του ότι μέσα στο χάος και τις προκλήσεις του κόσμου, μπορεί πάντα να βρεθεί μία αχτίδα ελπίδας και ομορφιάς», προσθέτει.

Οι Thirty Seconds To Mars παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά το «Life Is Beautiful» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής τους στο Big Weekend του BBC Radio 1 στο Dundee της Αγγλίας.

Το κοινό σε όλο τον κόσμο θα μπορέσει να τους απολαύσει ζωντανά αργότερα φέτος σε φεστιβάλ όπως τα Lollapalooza, When We Were Young, Corona Capital και άλλα.

Το πολυαναμενόμενο έκτο άλμπουμ των Thirty Seconds To Mars, με τίτλο «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day», θα κυκλοφορήσει από την Concord Records στις 15 Σεπτεμβρίου.

Τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ είναι εμπνευσμένα από την γκάμα των συναισθημάτων και των εμπειριών που έζησαν στα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν από την κυκλοφορία του προηγούμενου άλμπουμ τους, του «America», το οποίο κατέκτησε τις πρώτες θέσεις των charts.

Το lead single από το επερχόμενο άλμπουμ των Thirty Seconds To Mars ήταν το «Stuck», η πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά από πέντε χρόνια.

Το «Stuck» σήμανε την έναρξη ενός νέου και συναρπαστικού κεφαλαίου για τους Thirty Seconds To Mars, καθώς συνεχίζουν να εξελίσσουν τον ήχο τους. Από την κυκλοφορία του μέχρι σήμερα, το single έχει συγκεντρώσει 21 εκατομμύρια streams.

Σε συνδυασμό με το «Stuck», οι Thirty Seconds To Mars κυκλοφόρησαν επίσης ένα music video για το τραγούδι που αποτελεί φόρο τιμής στην ανθρώπινη μορφή, το μινιμαλιστικό design, την υψηλή ραπτική, την τέχνη και τον χορό.