Οι Thirty Seconds To Mars στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας με το «Get Up Kid»

Το τρίτο single από το νέο άλμπουμ των Thirty Seconds To Mars.

Οι Thirty Seconds To Mars κυκλοφόρησαν το νέο τραγούδι τους «Get Up Kid» μέσω της Concord Records.

Το «Get Up Kid» είναι ο τρίτος προπομπός του πολυαναμενόμενου έκτου άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Concord Records στις 15 Σεπτεμβρίου.

Οι Thirty Seconds To Mars, οι οπαίοι αποτελούνται από τους αδερφούς Shannon και Jared Leto, μοιράζονται με το «Get Up Kid» ένα συγκινητικό και φορτισμένο συναισθηματικά ύμνο στην ανθεκτικότητα.

Διαφήμιση

«Μην τα παρατάς / Περίμενες όλη σου τη ζωή γι’ αυτό / Σήκω παιδί / Αστοχία / Αλλά η ζωή είναι στη γωνία / Όταν τα φώτα είναι αναμμένα / Αλλά η καρδιά σου δεν είναι σπίτι / Σήκω παιδί», αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού.

Οι Thirty Seconds To Mars εξερευνούν με το «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day» εξερευνά νέα ηχητικά εδάφη με σφιχτά δομημένα και συνεκτικά μεταξύ τους τραγούδια που επικεντρώνονται σε συναισθηματικές ερμηνείες, βγαλμένες κατευθείαν από την καρδιά και συνειδητές επιλογές στο όργανα και την παραγωγή.

Τα 11 τραγούδια του άλμπουμ εξερευνούν νέα συναισθήματα και χρώματα βρίσκονταν παρηγοριά στα θεμελιώδη της ζωής: την αγάπη, την εκμετάλλευση της στιγμής, τον πόνο της καρδιάς και τελικά την υπέρβαση.

Το πρώτο single «Stuck» ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή των αμερικανικών εναλλακτικών ραδιοφώνων, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Top 10 και πλησιάζει στο Top 5, έχοντας καταγράψει την ταχύτερη άνοδο στα charts στην καριέρα του συγκροτήματος.

Οι Thirty Seconds To Mars συνεχίζουν να γνωρίζουν επιτυχία διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας όπου το «Stuck» είναι στο Top 10 – η δεύτερη φορά που το συγκρότημα σημειώνεται αυτό το επίπεδο επιτυχίας στα ιταλικά charts.

Το «Stuck» αγγίζει αυτή τη στιγμή τα 40 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Τον επόμενο μήνα, οι Thirty Seconds To Mars θα κάνουν την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στο μουσικό φεστιβάλ Lollapalooza για πρώτη φορά από το 2006.

Εκτός από τη σκηνή του φεστιβάλ, θα πρωταγωνιστήσουν σε δύο επίσημα aftershows του Lollapalooza στο House of Blues του Σικάγο, το δεύτερο εκ των οποίων προστέθηκε κατόπιν μεγάλης ζήτησης.

Το φθινόπωρο, οι Thirty Seconds To Mars θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ Music Midtown της Ατλάντα, στο sold-out φεστιβάλ When We Were Young του Λας Βέγκας και στο φεστιβάλ Corona Capital στην Πόλη του Μεξικού.