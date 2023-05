Οι Thirty Seconds To Mars επιστρέφουν με νέο τραγούδι

Οι Thirty Seconds To Mars επιστρέφουν με το πρώτο τραγούδι τους μετά από πέντε χρόνια.

Οι Thirty Seconds To Mars του Jared Leto επιστρέφουν δισκογραφικά με ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Stuck».

Το «Stuck» είναι το πρώτο νέο τραγούδι των Thirty Seconds To Mars μετά από πέντε χρόνια και την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ τους «America» το 2018.

Οι Thirty Seconds To Mars έδωσαν στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα διάρκειας 14 δευτερολέπτων από το music video του «Stuck» στο οποίο ο Jared Leto τραγουδάει «The way you move has got me stuck», ενώ διάφορα μοντέλα ποζάρουν και χορεύουν γύρω του, φορώντας εκκεντρικά ρούχα.

Το νέο single «Stuck» των Thirty Seconds To Mars είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου.

Μιλώντας στο NME το 2021, ο Jared Leto αποκάλυψε ότι το συγκρότημα έχει γράψει περίπου 200 τραγούδια για το έκτο άλμπουμ του.

«Έχουμε λοιπόν τόσα πολλά τραγούδια τώρα. Πραγματικά εκμεταλλευτήκαμε αυτό το διάστημα που ήμασταν σε lockdown, ταμπουρωθήκαμε και αρχίσαμε να γράφουμε», ανέφερε.

Ενώ μιλούσε για το soundtrack της ταινίας «House Of Gucci» του Ridley Scott, στην οποία πρωταγωνίστησε στον ρόλο του Paolo Gucci, ο Jared Leto εξήγησε ότι «ακούγοντας ιταλικές επιτυχίες» εκείνης της εποχής δημιούργησε «ένα πηγάδι έμπνευσης».

«Πολλοί από αυτούς τους ήχους υπάρχουν σίγουρα στο νέο άλμπουμ», δήλωσε στο NME.

«Αυτοί οι ήχοι είναι κάπως ενσωματωμένοι στην ψυχή μας και πραγματικά μιλούν απευθείας στην καρδιά μας μερικές φορές. Μας πηγαίνουν πίσω στις ταινίες με τις οποίες μεγαλώσαμε. Οπότε μου αρέσει να αντλώ έμπνευση από αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε.

Το τελευταίο άλμπουμ των Thirty Seconds To Mars ήταν το «America», το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2018 και ανέβηκε στην πρώτη θέση τόσο στο Top Alternative Albums Chart όσο και στο Top Rock Albums Chart του Billboard στις ΗΠΑ.

Παράλληλα με το νέο τραγούδι τους, οι Thirty Seconds To Mars ετοιμάζονται και για την επιστροφή τους στη σκηνή.

Το συγκρότημα θα εμφανιστεί στο φετινό μουσικό φεστιβάλ Big Weekend του BBC Radio One που θα λάβει χώρα από τις 26 έως τις 28 Μαΐου και στο οποίο θα συμμετάσχουν επίσης οι Jonas Brothers, Headie One, Tom Grennan, Jess Glynne, Rudimental, Mimi Webb Romy, Joel Corry και FLO, μεταξύ πολλών άλλων.