Τέλος στην πενταετή αναμονή δίνουν οι Thirty Seconds to Mars.

Οι Thirty Seconds to Mars ανακοινώνουν ότι το πολυαναναμενόμενο πέμπτο άλμπουμ τους θα κυκλοφορήσει στις 6 Απριλίου από την Interscope Records / Universal Music.

Ο άτιτλος, προς το παρόν, δίσκος έχει συστήσει στους ακροατές δύο ολοκαίνουρια singles, το «Dangerous Night» και το αρκετά επιτυχημένο «Walk On Water» που διένυσε πέντε εβδομάδες στο Νο1 στο Rock Airplay Chart του «Billboard», τέσσερις εβδομάδες στο ραδιοφωνικό Alternative Chart, ενώ παραμένει στο Mainstream Top 40.

Το video clip που συνόδευσε το «Walk On Water» ήταν μία πρώτη ματιά στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ «A Day in the Life of America».

Έχοντας γυριστεί σε μία μόνο ημέρα, στις 4 Ιουλίου 2017, σε όλες τις πενήντα πολιτείες των ΗΠΑ συν στην Ουάσινγκτον και στο Πουέρτο Ρίκο, το φιλμ περιλαμβάνει υλικό από 92 επαγγελματικά συνεργεία, 10.000 υποβολές από το κοινό και περιεχόμενο από τα δελτία ειδήσεων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε σκηνοθεσία του κεντρικού τραγουδιστή του συγκροτήματος, του Jared Leto, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει ένα μοναδικό και ιστορικό πορτρέτο της Αμερικής. Οι Thirty Seconds to Mars ενθαρρύνουν τον κόσμο να συνεχίσει τη συζήτηση, κοινοποιώντας στο διαδίκτυο τις δικές τους σκέψεις και τις φωτογραφίες με τη χρήση του hashtag #WhatAmericaMeansToMe.

Επίσης, η μπάντα γνωστοποίησε την έναρξη της περιοδείας «The Monolith Tour» στην Ευρώπη από το Μάρτιο έως το Μάιο και στη Βόρεια Αμερική από τις 6 Ιουνίου 2018.

Το επερχόμενο και άτιτλο άλμπουμ των Thirty Seconds to Mars έρχεται πέντε χρόνια μετά το «Love, Lust, Faith and Dreams» (Νο6 στο «Billboard 200») και σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία του συγκροτήματος υπό την ετικέτα της Interscope Records, στην οποία εντάχθηκαν το καλοκαίρι του 2016.