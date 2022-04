Οι Thievery Corporation στο «Release Athens 2022»

Οι Thievery Corporation θα δώσουν δύο εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Το «Release Athens» υποδέχεται τους Thievery Corporation την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 στην Πλατεία Νερού.

Το αγαπημένο γκρουπ του ελληνικού κοινού θα πλαισιώσει τους Pet Shop Boys σε μία απολαυστική βραδιά με δύο από τα πιο πρωτοποριακά ηλεκτρονικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών.

Οι Thievery Corporation θα εμφανιστούν και στη Θεσσαλονίκη, στο «Fix Factory Of Sound Open Air», την Τετάρτη 29 Ιουνίου.

Αναγνωρισμένοι διεθνώς ως ένα από τα πιο επιτυχημένα downtempo σχήματα, οι Thievery Corporation δημιουργήθηκαν όταν οι Rob Garza και Eric Hilton συναντήθηκαν στη Ουάσινγκτον το 1995.

Με αφετηρία τη μεγάλη τους αγάπη για τον Antonio Carlos Jobim, τη bossanova των ’60s και την jazz, το σπουδαίο αυτό δίδυμο έθεσε από την αρχή δύο βασικούς κανόνες: να μην παραμείνουν προσκολλημένοι σε ένα μόνο είδος μουσικής και να μην υποκύψουν ποτέ σε δισκογραφικές πιέσεις – γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, κυκλοφορούν τις δουλειά τους αποκλειστικά μέσω της δικής τους ανεξάρτητης εταιρείας.

Το 1996, κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ τους, «Sounds From The Thievery Hi-Fi», έναν κλασικό πλέον δίσκο της downtempo / trip hop εποχής, που σύστησε στον κόσμο τους Thievery Corporation ως ένα από τα ελάχιστα ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής που γνωρίζει πολύ καλά να γράφει τραγούδια.

Θα ακολουθήσει μία σειρά από αξέχαστα albums, όπως το «Mirror Conspiracy», το αξεπέραστο «The Richest Man in Babylon», το «The Cosmic Game» (στο οποίο συνεργάστηκαν με τους Flaming Lips και τον David Byrne), αλλά και τα πιο πρόσφατα «The Temple of I & I» και «Treasures from the Temple», όπου πλέον ακούμε ένα γκρουπ που έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν πραγματικά προσωπικό και πολυσυλλεκτικό ήχο που ξεκινάει από την dub reggae και φτάνει στο hip-hop και την ανατολίτικη μουσική.

Αυτό, όμως, που τελικά κράτησε τους Thievery Corporation στην κορυφή της μουσικής σκηνής, όλα αυτά τα χρόνια, είναι οι ζωντανές εμφανίσεις τους.

Ένα πραγματικά σπουδαίο live act, με μία φοβερή μπάντα και τραγουδιστές από κάθε κουλτούρα του πλανήτη, οι Thievery Corporation κάθε φορά προσφέρουν κάτι καινούργιο.

Η λαοθάλασσα που ήρθε να τους δει στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις τους στο «Release Athens» το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, οπότε ας ετοιμαστούμε για μία αξέχαστη βραδιά με τον πολύχρωμο μουσικό κόσμο των αγαπημένων μας Αμερικανών.

Πληροφορίες

Η προπώληση συνεχίζεται προς 40€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 140€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

1. Pet Shop Boys, Thievery Corporation & more tba (30/6/22, Πλατεία Νερού) + Parov Stelar & more tba (18/6/22, Πλατεία Νερού) προς 60€ (κέρδος 15€)

2. Pet Shop Boys, Thievery Corporation & more tba (30/6/22, Πλατεία Νερού) + London Grammar, LP, Hooverphonic (27/6/22, Πλατεία Νερού) προς 70€ (κέρδος 15€)

Διάθεση εισιτηρίων:

– Τηλεφωνικά στο 11876

– Online στα releaseathens.gr / viva.gr

– Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Όπως προαναφέραμε, oι Thievery Corporation θα εμφανιστούν και στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 29 Ιουνίου, στο Fix Factory Of Sound Open Air (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310 500670 & 2310 504014 / fixfactoryofsound.gr).

Η προπώληση ξεκινάει προς 27 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Διάθεση:

– Τηλεφωνικά στο 11876

– Online στα viva.gr & fixfactoryofsound.gr

– Φυσικά σημεία: Στα καταστήματα Wind

Release The Earth From Plastic

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα «Release The Earth From Plastic».

Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλώσιμα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.