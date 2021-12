Θετικός στον κορονοϊό ο Charlie Puth: «Τα χειρότερα είναι πίσω μου»

Ο Charlie Puth βρέθηκε θετικός στον COVID-19, όπως ενημέρωσε τους θαυμαστές του μέσω μίας ανάρτησης που δημοσίευσε στο Twitter.

Ο 30χρονος τραγουδιστής και τραγουδοποιός έγραψε ένα σύντομο μήνυμα σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασής του και έστειλε επίσης μια σύντομη προειδοποίηση για την περίοδο των γιορτών.

«Γεια σε όλους. Σήμερα το πρωί βρέθηκα θετικός στον COVID», έγραψε, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου.

«Δεν αισθάνομαι καταπληκτικά, αλλά νομίζω ότι τα χειρότερα είναι πίσω μου. Σας γράφω αυτή την ενημέρωση, νιώθοντας εντελώς άσχημα, με την ελπίδα ότι θα είστε ασφαλείς και προσεκτικοί αυτή την περίοδο των γιορτών», πρόσθεσε.

«Σας αγαπώ και θα σας μιλήσω πολύ σύντομα», κατέληξε.

Hey everyone. I tested positive for Covid this morning. I’m not feeling amazing but I think the worst is behind me. I write you this update, feeling like complete ass, in hopes that you will be safe and careful this holiday season. Love you and I’ll speak to you very soon.

— Charlie Puth (@charlieputh) December 16, 2021