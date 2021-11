«The Worksongs Project» ΙΛΙΟΝ plus Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 21:30

Οι “The Worksongs Project” ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του ΙΛΙΟΝ plus για μια μοναδική μουσική παράσταση. Μαζί τους special guests: Το πολυφωνικό τρίο “Οδική Βοήθεια”.

Οι “The Worksongs Project” παρουσιάζουν τραγούδια της δουλειάς απ’ όλο τον κόσμο, σε μια μουσική παράσταση επενδυμένη με φωτογραφικό και κινηματογραφικό αρχειακό υλικό. Τραγούδια της δουλειάς στη διεθνή λαογραφία ονομάζονται εκείνα που είτε αναφέρονται σε εργασίες, είτε τις συνοδεύουν. Τα δεύτερα μέσα από πλήθος θεμάτων, είχαν ως στόχο να συντονίσουν μια ομαδική εργασία, όπως για παράδειγμα την κωπηλασία, ή απλά με τη συντροφιά τους να ανεβάσουν τη διάθεση και την παραγωγικότητα.

Η μουσική μας παράσταση περιλαμβάνει κάθε φορά μια ξεχωριστή επιλογή μελωδιών, ταξιδεύοντας στις έξι ηπείρους. Πρόκειται για ένα ταξίδι, που φιλοδοξεί να εμφανίσει τις ομοιότητες στη δραστηριότητα και κατ’ επέκταση στον τρόπο σκέψης, των ανθρώπων της δουλειάς όλου του κόσμου.

Λίγα λόγια για εμάς …..

Το μουσικό μας σχήμα ιδρύθηκε το Μάρτη του 2016. Βασίστηκε πάνω σε βιβλιογραφική και ηχητική αρχειακή έρευνα καθώς και πρωτότυπες καταγραφές, που εμπλουτίζονται συνεχώς με υλικό από νέες περιοχές του πλανήτη. Από το Νοέμβρη του 2016 παρουσιάζει τακτικά και με επιτυχία τη δουλειά του σε μια σειρά από πολυχώρους, θέατρα φεστιβάλ και συλλόγους. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται το Κύτταρο, ο Σταυρός του Νότου, το ΙΛΙΟΝ plus, το Τρένο στο Ρουφ, το Faust, η 2η συνάντηση νέων συγκροτημάτων παραδοσιακής μουσικής “Της τριανταφυλλιάς τα φύλλα – οι νέοι για τη Δόμνα Σαμίου” στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το 4ο Φεστιβάλ εταιρικών θιάσων ΟΕΘ-ΣΕΗ στο θέατρο Γκλόρια, το 5ο Φεστιβάλ “Το μικρό Παρίσι των Αθηνών”, το Φεστιβάλ By The River Of Lilas 2017 στο Βασιλικό δήμου Χαλκιδέων, ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας “τ’ Αλωνάκι”, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων.

Με επιτυχία το Σεπτέμβρη του 2018 έγινε η πρώτη μουσικοχορευτική παρουσίαση και ετοιμάζεται η παιδική-διαδραστική, παράλληλα με την καθιερωμένη πια μουσική φωτογραφική-κινηματογραφική εκδοχή της παράστασης.

Το σχήμα συναποτελούν αλφαβητικά οι:

Ζαγαρέλος Λεωνίδας: φωνή, κιθάρα, φυσαρμόνικα

Λιάσκος Δημήτρης: πνευστά, έρευνα

Σούλτης Γιάννης : φωνή, μπάσο

Μωραΐτης Αποστόλης: φωνή, ούτι, κιθάρα

Τσιμπλάκης Βαγγέλης: τύμπανα, κρουστά

Special guests : Το πολυφωνικό τρίο ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

Social media

ιστοσελίδα: https://www.theworksongsproject.gr

κανάλι youtube: The Worksongs Project (https://www.youtube.com/channel/UCtcjgOIUMQMtRkdmPWG_WPQ)

σελίδα facebook: https://www.facebook.com/theworksongsproject/

σελίδα instagram: https://www.instagram.com/theworksongs/

INFO

«The Worksongs Project»

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 21:30

ΙΛΙΟΝ plus

Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, Τηλ: 2108824383, 6983600510

Τιμή εισιτηρίου : 8 € γενική είσοδος

Προπώληση : viva.gr και στο δίκτυο της Viva

Στην παράσταση επιτρέπονται καθήμενοι και όρθιοι.

Το εισιτήριο που αφορά θέση καθήμενου σε τραπέζι, προϋποθέτει ελάχιστη κατανάλωση προϊόντος πρόσθετης αξίας 5€ (μπύρα / κρασί) ή 8€ (ποτό). Για την διευθέτηση των θέσεων σας επικοινωνήστε μετά την αγορά των εισιτηρίων στο 2108824383 ή στο 6983600510.

Δεν επιτρέπονται οι αλλαγές

Δεν επιτρέπονται οι ακυρώσεις.

Ο κάτοχος του εισιτηρίου, βάση της σχετικής νομοθεσίας, υποχρεούται να επιδείξει κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19 ή [β] πιστοποιητικό νόσησης Covid-19 που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.