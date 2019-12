The Who: Κυκλοφορούν καινούργιο δίσκο μετά από 13 χρόνια

Με νέα δισκογραφική δουλειά επανεμφανίζονται οι The Who.

Οι The Who μετρούν 50 έτη από την ίδρυσή τους και εξακολουθούν να απολαμβάνουν το status ενός από τα καλύτερα rock groups στην ιστορία της μουσικής.

Μετά από 13 χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι The Who επιστρέφουν με νέο άλμπουμ.

Ο δίσκος τιτλοφορείται απλά ως «Who» και περιλαμβάνει τρία τραγούδια που έχουν ήδη γίνει διαθέσιμα τους προηγούμενους μήνες, τα «Ball & Chain», «All This Music Must Fade» και «I Don’t Wanna Get Wise», μαζί με άλλα 8 ακόμα κομμάτια.

Η νέα ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του θρυλικού ροκ συγκροτήματος κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music και ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες την άνοιξη και καλοκαίρι του 2019.

Στην παραγωγή συναντάμε τους Pete Townshend, D. Sardy και Dave Eringa.

Βασικοί συντελεστές φυσικά του νέου άλμπουμ είναι τα μέλη των The Who, ο τραγουδιστής Roger Daltrey και ο κιθαρίστας – συνθέτης Pete Townshend που συνεργάστηκαν και δημιούργησαν νέο υλικό με τον επί πολλά χρόνια ντράμερ τους Zak Starkey και τον μπασίστα τους Pino Palladino.

Το εξώφυλλο για το νέο δίσκο που θυμίζει πίνακα ζωγραφικής έκανε ο γνωστός λάτρης της pop τέχνης Peter Blake, τον οποίο γνώρισε το συγκρότημα το 1964.

Ο τραγουδιστής των The Who, Roger Daltrey, χαρακτηρίζει τη δισκογραφική επιστροφή της μπάντας ως «ό,τι πιο δυνατό» έχουν κάνει μέχρι στιγμής μετά το «Quadrophenia» το 1973.

Το tracklist του άλμπουμ «Who»

1. All This Music Must Fade

2. Ball And Chain

3. I Don’t Wanna Get Wise

4. Detour

5. Beads On One String

6. Hero Ground Zero

7. Street Song

8. I’ll Be Back

9. Break The News

10. Rockin’ In Rage

11. She Rocked My World

Deluxe Edition

12. This Gun Will Misfire

13. Got Nothing to Prove

14. Danny and My Ponies